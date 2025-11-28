Horóscopo: los signos del zodíaco que siempre quieren estar a la moda

En Libra conviven armonía, elegancia y una sensibilidad estética que parece innata. Es el signo con el radar más fino para entender qué combina con qué, qué es equilibrado y qué es tendencia sin ser exagerado.

Libra nunca se ve mal vestido: todo en su imagen parece pensado, curado y refinado. No necesariamente busca llamar la atención, pero su gusto impecable hace imposible ignorarlo.

Acuario: el innovador que mira al futuro

Acuario siempre está dos pasos por delante del resto. Le atrae todo lo disruptivo: tecnología, moda futurista, materiales nuevos, ideas vanguardistas. No sigue tendencias lineales; las reinventa.

Es el signo que mezcla lo imposible, apuesta por lo conceptual y adopta antes que nadie aquello que el resto recién empieza a descubrir. Cuando aparece una tendencia con conciencia social, diseño experimental o estética alternativa, Acuario ya la adoptó como propia.

Leo: la estrella que impone presencia

Para Leo, la moda es un escenario. Y él, naturalmente, lo ocupa. Su carisma y seguridad hacen que cualquier look parezca tendencia solo porque lo lleva él.

Leo no teme exagerar, brillar o jugar con lo extravagante: su misión es destacar y ser recordado. Y lo logra. Allí donde aparece, marca un estilo, un gesto, un color o una actitud que termina expandiéndose como moda entre su círculo.

Géminis: el camaleón curioso y versátil

Si hay algo que define a Géminis es su capacidad para adaptarse y reinventarse. Un día minimalista, al otro maximalista; un día clásico, al otro experimental.

Es el signo que mezcla texturas, conceptos y épocas con una soltura que para otros sería imposible. Su curiosidad lo mantiene actualizado y su versatilidad lo convierte en el influencer silencioso que siempre termina imponiendo algo nuevo sin proponérselo.