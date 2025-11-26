Horóscopo: los signos del zodíaco que van a encontrar el amor antes del 2026

Si aparece una conexión que resuena, el desafío será permitirla sin diseccionarla en exceso. El amor puede entrar por lo cotidiano y sorprenderte cuando menos lo esperás.

Tauro

Tauro, si sentiste que las citas fueron una lucha y las decepciones no faltaron, la situación vira en tu favor. Carol Starr advierte un cambio palpable y, tras el final de la retrogradación de Saturno el 27 de noviembre de 2025, “tus círculos sociales comienzan a crecer y expandirse”, según Brobeck, lo que abre ventanas para conocer gente nueva y estable.