Horóscopo de primavera: las predicciones para cada signo del zodíaco en esta nueva temporada

Aries: sentirá un entusiasmo renovado y no dudará en expresar lo que siente. Los flechazos serán frecuentes y podrían surgir relaciones intensas.

Tauro: buscará seguridad. Esta primavera será ideal para fortalecer vínculos existentes o apostar a algo duradero con alguien nuevo.

Géminis: estará muy sociable y con ganas de conocer gente nueva. Su carisma atraerá propuestas inesperadas.

Cáncer: se mostrará más seguro y dispuesto a expresar su afecto. Podría dar pasos importantes hacia la convivencia o el compromiso.

Leo: será el centro de todas las miradas. Esta temporada lo llenará de magnetismo y podría vivir romances apasionados.

Virgo: dejará un poco de lado el control para dejarse llevar. Su apertura emocional favorecerá nuevas historias.

Libra: con el Sol en su signo, vivirá un renacer en el amor. Estará listo para comprometerse y disfrutar del romance.

Escorpio: vivirá una transformación emocional profunda. Viejas heridas podrían sanar, dando paso a un amor más sano.

Sagitario: buscará aventuras románticas, escapadas y experiencias compartidas. Su energía atraerá personas vibrantes.

Capricornio: sentirá que llegó el momento de comprometerse y planear el futuro en pareja.

Acuario: sorprenderá con gestos creativos, originales y románticos. Su frescura cautivará.