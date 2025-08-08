Horóscopo semanal del lunes 11 al domingo 17 de agosto: qué dicen las predicciones

Esta semana te exige paciencia y respiración profunda. Con el ingreso de Marte en Libra, el foco estará en tus relaciones, tanto personales como laborales. Es un buen momento para buscar el equilibrio y la cooperación, pero evita acelerarte en tus decisiones. La clave es ir paso a paso.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El universo te tiene reservada una gran sorpresa en el ámbito material. Podrías recibir algo que has estado esperando por mucho tiempo. En lo profesional, se esperan avances sin demasiado esfuerzo. En el amor, es un buen periodo para consolidar vínculos.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Es fundamental que dejes ir el pasado y todo aquello que no te pertenece. No te involucres en problemas ajenos ni prestes dinero. Enfócate en tu propio camino y en no quedarte enganchado en situaciones que ya no te suman.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La abundancia económica y el crecimiento profesional te acompañarán esta semana. Es momento de atreverte a crecer más y a consolidar lo que has construido. La intuición será tu mejor guía para abrir nuevos caminos y tomar decisiones acertadas.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Marte en tu signo te da un impulso de energía y claridad para actuar. Sin embargo, también es una semana para ser prudente y elegir tus batallas con sabiduría. En lo profesional, se abren oportunidades para que tus ideas tomen forma.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Conecta con la naturaleza y busca momentos de diversión. No todo es trabajo; es esencial que encuentres el equilibrio. Con el Sol entrando en tu signo, es un buen momento para mostrar tu talento y dejar de esconderte. Presta atención a tu salud y no pospongas tus chequeos.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Con Marte en tu signo, sentirás un gran impulso de confianza y poder. Es el momento perfecto para resolver temas legales, iniciar un negocio propio y crecer económicamente. La clave es usar tu diplomacia para resolver cualquier situación tensa.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Es una semana de transformación profunda. Podrías experimentar crisis emocionales que te empujen a descubrir nuevas capacidades. En el trabajo, tu determinación y coraje te darán buenos resultados. Es un buen momento para aclarar asuntos pendientes.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tu mente estará aguda y precisa. Es un buen momento para acuerdos y sociedades en el trabajo. Tu carisma atraerá oportunidades en el amor, pero te pide ser selectivo. Aprovecha tu energía para salir de la rutina, viajar o expandir tus horizontes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La semana te invita a la disciplina y la constancia. Es un periodo ideal para organizar tus finanzas y tomar decisiones estratégicas en lo profesional. Tu habilidad para los temas administrativos será clave. Conecta con tu mundo interior para encontrar seguridad emocional.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Marte en Libra te ayudará a solucionar temas legales de manera rápida y efectiva. Se te presenta una oportunidad para mirar más allá y tener claro tu propósito de vida. Brillarás más que nunca, pero protégete de las envidias y de personas tóxicas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Sentirás la necesidad de un día introspectivo para cerrar un ciclo importante en tu vida, especialmente en el ámbito de la pareja y la familia. Tu percepción estará muy aguda, úsala para colaborar con los demás y para organizar tus finanzas. Evita las idealizaciones excesivas en el amor.