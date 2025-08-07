Abrupto descenso de las temperaturas en Buenos Aires: cuándo se va el frío y cómo sigue el clima

Cuándo se va el frío de Buenos Aires

Para el inicio de la nueva semana también se espera una importante amplitud térmica en el AMBA. El lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 4 y 19 grados.

Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.

Para el miércoles también se pronostica una jornada templada, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a algo nublado desde horas de la tarde; con una mínima estimada en los 9 grados y una máxima que treparía a 18.