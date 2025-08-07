Abrupto descenso de las temperaturas en Buenos Aires: cuándo se va el frío y cómo sigue el clima
Se viene varios días con amplitud térmica, en los que se sentirá el frío con fuerza en el AMBA, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de algunos amagues de lluvias, y de un clima algo inestable en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), se afianza el frío y se viene un importante descenso de las temperaturas, de acuerdo con el informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El jueves transcurrió con fallidas probabilidades de lloviznas en la madrugada, nubes y frío durante el día, y algunas precipitaciones muy tenues en la noche.
De esta manera, desde este viernes se espera más amplitud térmica acompañada de buenas condiciones del clima, ratificando así el descenso de las marcas: cielo entre despejado y ligeramente nublado, con una mínima de 3 grados y una máxima de 13.
El inicio del fin de semana será con un sábado también fresco, con cielo algo nublado en la mañana, ligeramente nublado en la tarde y despejado en la noche; con temperaturas de entre 3 y 14 grados.
El domingo también tendría cielo entre algo y parcialmente nublado, sin lluvias; junto con una temperatura mínima estimada en 4 grados y una máxima de 16.
Cuándo se va el frío de Buenos Aires
Para el inicio de la nueva semana también se espera una importante amplitud térmica en el AMBA. El lunes se anticipa con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; con marcas de entre 4 y 19 grados.
Desde el martes se proyecta un leve ascenso de las temperaturas, con cielo parcialmente nublado y marcas que oscilarán entre 7 grados de mínima y 20 de máxima, de acuerdo con el organismo.
Para el miércoles también se pronostica una jornada templada, con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y pasando a algo nublado desde horas de la tarde; con una mínima estimada en los 9 grados y una máxima que treparía a 18.
