A qué hora arranca el Hot Sale 2026: días, promociones y descuentos
La Cámara Argentina de Comercio Electrónico organiza una nueva edición del Hot Sale, con ofertas, descuentos y promociones.
Llega a la Argentina una nueva edición del Hot Sale, el evento de comercio electrónico más importante del país organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico ( CACE) y que se extenderá, al menos, por tres días con todo tipo de descuentos y promociones.
Durante tres días consecutivos —del 11 al 13 de mayo—, más de 800 marcas ofrecerán descuentos agresivos y beneficios exclusivos en un mercado que apuesta a la financiación para reactivar el consumo.
Cuándo es el Hot Sale 2026
El evento se desarrollará desde el primer minuto del lunes 11 de mayor hasta las 23:59 del miércoles. En un contexto de consumo contraído, el presidente de CACE, Andrés Zaied, destacó que el Hot Sale es la oportunidad clave para que el consumidor racional acceda a "opciones de financiación que no se encuentran en otros canales".
Qué promociones y descuentos tendrá el Hot Sale 2026
Mundial 2026: el motor de la tecnología
Con la cercanía de la Copa del Mundo, el rubro tecnológico encabeza las expectativas de venta. Las empresas han diseñado ofertas específicas para renovar el equipamiento del hogar:
-
Televisores y Smart TVs: Empresas como Cetrogar anunciaron rebajas de hasta el 50% y una financiación inédita de hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas.
Grupo Novatech (Enova y Pipe Store): Ofrecerá descuentos de hasta el 55% en pantallas y hasta 15 cuotas sin interés según el banco.
Otros rubros: Celulares, productos gamer, lavarropas y artículos de calefacción también tendrán un lugar central en la oferta técnica.
Turismo: estabilidad y planificación para las vacaciones de invierno
El sector turístico llega al Hot Sale con optimismo debido a la estabilidad cambiaria, proyectando crecimientos de entre el 15% y 25% respecto al año pasado.
-
Destinos favoritos: Brasil y el Caribe lideran las búsquedas, aunque ganan terreno Europa y Asia.
Ofertas destacadas:
-
Despegar: Hasta 12 cuotas sin interés en turismo nacional y acuerdos especiales con billeteras virtuales para el exterior.
Almundo: Descuentos de hasta el 60% y financiación en paquetes.
Booking: Su "Ofertón de Viajes" incluye un 15% de rebaja en alojamientos seleccionados.
Transporte y Hoteles: Plataforma 10 ofrecerá hasta un 40% de descuento en pasajes (ideal para el próximo finde largo) y la cadena Álvarez Argüelles brindará un 25% de ahorro en destinos como Ushuaia, Salta y Mar del Plata.
-
Nuevas tendencias: Mascotas y Construcción
Según datos de Tiendanube, el e-commerce ya no se limita a la electrónica. El primer trimestre del año mostró un avance sorprendente en categorías no tradicionales:
-
Mascotas: Creció un 40%.
Materiales de Construcción: Un 35% de aumento.
Salud y Belleza: Se consolida como uno de los rubros que más tickets genera durante las jornadas de descuento.
Consejos para los compradores
Para aprovechar al máximo las ofertas, se recomienda ingresar desde el primer minuto del lunes a la web oficial del Hot Sale, registrarse en los sitios de las marcas preferidas para agilizar el proceso de pago y verificar siempre las opciones de cuotas, que en esta edición serán el factor determinante para concretar las compras de mayor valor.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario