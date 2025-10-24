Horóscopo semanal del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre: qué dicen las predicciones
Signo por signo, las tendencias astrales en el ámbito de la salud, el trabajo y el amor para los próximos siete días. Todas las predicciones del horóscopo acá.
Las predicciones del horóscopo de la semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre de 2025. Enterate como te irá en el amor, la salud y el dinero, siempre con datos para que puedas tener en cuenta durante el inicio de la tercera parte del noveno mes del año.
La semana del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre está marcada por la intensa energía de la temporada de Escorpio, enfocada en la transformación, la profundidad emocional y las finanzas compartidas.
El paso de Mercurio a Sagitario a mitad de semana inyecta optimismo, claridad en la comunicación y un deseo de expansión. Pero ojo, como siempre hay que estar atentos a todo y no dejar que los demás tomen decisiones por nosotros.
Horóscopo: del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
- Amor: Tienes que volver a ser tú, divertirte y dejarte llevar. Habrá un anuncio importante en tu relación de pareja. Si estás soltero, tendrás muchas posibilidades de conocer a alguien especial en reuniones.
- Trabajo y Dinero: Deberás poner en marcha todos tus conocimientos para lidiar con situaciones difíciles. La estabilidad financiera será clave. Si buscas empleo, una persona inesperada te dará una buena oportunidad. Marte no te favorece, así que relájate y evita confrontaciones.
- Clave de la Semana: Luchar contra el orgullo. Pide ayuda si la necesitas.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
- Amor: Momento ideal para recargar tu energía y dejar ir lo que ya no vibra contigo. Llega un aire de placer sencillo y merecido. Tu economía te puede dar una alegría gracias a una inversión.
- Trabajo y Dinero: Se abre un ciclo para ordenar cuentas y crear estrategias más sólidas de cara a fin de año. Tendrás que centrarte en tus finanzas y en la estabilidad material. No te precipites, la constancia te pide paciencia y planificación.
- Clave de la Semana: Confía en tu intuición para las decisiones financieras.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
- Amor: No tienes ningún problema para seducir a quien desees. En tu pareja, deja que sea ella quien lleve las riendas para equilibrar. La diversión y la frescura marcarán la diferencia en el amor.
- Trabajo y Dinero: Tu economía es inmejorable, pero no te olvides de compartirlo. Tu creatividad y comunicación abrirán puertas. Es un momento excelente para emprender viajes o dedicarte a la formación académica.
- Clave de la Semana: No dejes que nadie te perjudique en el trabajo, mantén las distancias.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
- Amor: La energía te impulsa a reconciliarte con el pasado y a poner orden en tus asuntos domésticos y familiares. Abre espacio a nuevas y sanas relaciones.
- Trabajo y Dinero: Tu esfuerzo será reconocido. Momento de introspección y resolución de temas familiares. Necesitarás priorizar el descanso y el autocuidado. El equilibrio entre los gastos del hogar y el ahorro será importante.
- Clave de la Semana: Busca el equilibrio emocional para tomar las decisiones correctas.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
- Amor: Atraerás a gente muy diversa pero muy interesante. Deja los complejos a un lado y haz amistades inolvidables. Estás en una buena etapa, pero siempre puede mejorar.
- Trabajo y Dinero: Un evento de trabajo te provocará un gasto extra, pero a cambio te dará mucha felicidad. Déjate aconsejar si tienes en mente una venta importante. Lograrás un merecido reconocimiento en tu carrera.
- Clave de la Semana: Cultiva el delicado arte de las relaciones públicas y la diplomacia.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
- Amor: No cuentes a nadie que has conocido hace poco tus pensamientos más íntimos o tus debilidades. Es una semana para disfrutar de las cosas sencillas con la pareja.
- Trabajo y Dinero: Tienes una energía positiva para cristalizar tus objetivos. Cierra pendientes y ordena tus prioridades. El descanso también es productividad. Si tienes en mente poner un negocio, no te precipites.
- Clave de la Semana: La claridad y determinación serán tus mejores aliadas.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
- Amor: Con Venus en tu signo, tu magnetismo social se eleva. Encontrarás oportunidades amorosas en el ámbito menos esperado. Tu temporada continúa con armonía.
- Trabajo y Dinero: Un ciclo enfocado en la transformación y el crecimiento personal. Las relaciones se afianzan y avanzas hacia proyectos sólidos. Tendrás suerte, pero debes evitar los gastos impulsivos.
- Clave de la Semana: La colaboración será beneficiosa, pero mantén la independencia de criterio.
Escorpio (24 de octubre – 21 de noviembre)
- Amor: Momento excepcional para el encuentro amoroso. Habrá sinceramientos dolorosos pero necesarios que protegerán el vínculo. No seas tan posesivo con tu pareja, dale un respiro.
- Trabajo y Dinero: Se enfrentará a determinaciones significativas en el plano sentimental y económico. En el trabajo cambian las leyes del juego y eso te agotará. La suerte está de tu lado, pero no mezcles trabajo con amistad.
- Clave de la Semana: Escucha a tu cuerpo y a tu intuición; no bajes la guardia ante imprevistos.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
- Amor: Gracias a Venus en tu signo reina el cariño y el compañerismo a toda prueba. Comparte con los que quieres. Evita los celos e inseguridades en la pareja.
- Trabajo y Dinero: Estabiliza tu situación financiera. Si te fuerzan a cambiar de rumbo, tómalo como una oportunidad. En lo financiero, arriesga una parte, nunca todo el capital. Se vislumbra una ocasión importante para la expansión o el desarrollo.
- Clave de la Semana: Aunque mires al futuro, también suma hacer memoria y aprender de tu ayer.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
- Amor: No pierdas de vista los afectos por ocupado que estés. En la medida en que le prestes atención al otro, serás escuchado.
- Trabajo y Dinero: Buen momento para tomar decisiones financieras. Disfrutarás de un periodo de firmeza y consolidación. Aunque quieran frenarte, no podrán contigo. Trabajo intenso y pago de deudas.
- Clave de la Semana: Analiza bien lo que te llega, no todo lo que brilla es oro.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
- Amor: Dulce intercambio en la pareja. Darás sin medir y recibirás más aún. Plutón retoma su movimiento directo, marcando una etapa de reestructuración personal o social.
- Trabajo y Dinero: Con tu extrema lógica resuelves un dilema. El reconocimiento llega, aunque no será tal cual lo habías imaginado. Posibilidad de experimentar alteraciones o sucesos no planeados.
- Clave de la Semana: Trata de guiar a quien quieres, pero evita insistir.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
- Amor: Ata todos los cabos sueltos de tu historia amorosa, solo si entiendes tu ayer lograrás proyectar un mañana. Vuelven las dolencias, no te preocupes en exceso, acude al médico.
- Trabajo y Dinero: Los cambios de la modernidad complican el panorama. Tienes que renovar tus métodos y saberes. Tu percepción estará muy aguda; es fundamental guiarte por tu intuición.
