Turismo en Uruguay: el destino que tiene una curiosa e interesante historia

Embed - San Javier / -. Rio Negro, Uruguay.

Dónde queda San Javier

San Javier está ubicado al oeste de Uruguay, en el departamento de Río Negro, a la vera del Río Uruguay, que sirve de frontera natural con Argentina. El pueblo se encuentra a unas seis horas en auto desde Montevideo y a aproximadamente tres horas desde Colonia del Sacramento.

Cómo llegar a San Javier

Desde Buenos Aires, los viajeros pueden abordar un ferry hacia Colonia del Sacramento, con un trayecto de aproximadamente una hora. Desde allí, San Javier se encuentra a casi 170 kilómetros hacia el norte, siguiendo la Ruta 21. El recorrido en auto dura alrededor de tres horas, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad del Río de la Plata antes de llegar a este pintoresco pueblo uruguayo, ideal para quienes buscan una escapada cultural y natural.