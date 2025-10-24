Turismo en Uruguay: el destino que tiene una curiosa e interesante historia
En Río Negro, un pueblo lleno de historia y tradiciones se destaca como un destino imperdible para quienes buscan experiencias auténticas.
En Uruguay, San Javier se ha convertido en un destino destacado para el turismo y las escapadas, especialmente después de la visita del presidente ruso Vladímir Putin en 2017, quien resaltó a la localidad como la única del hemisferio sur con una comunidad de origen ruso tan significativa.
Con población bilingüe en español y ruso, San Javier combina tradiciones uruguayas y rusas, ofreciendo un entorno tranquilo y auténtico para descubrir su historia y patrimonio.
Qué se puede hacer en San Javier
San Javier ofrece una experiencia única para quienes quieren descubrir su rica herencia cultural. Uno de sus principales atractivos es el Museo de los Inmigrantes, inaugurado en 1998, donde los visitantes pueden conocer la historia de los colonos rusos que fundaron el pueblo. La escuela local bilingüe en español y ruso también refleja la perdurabilidad de las tradiciones rusas en la comunidad.
Cada año, el pueblo celebra la Fiesta del Girasol, en homenaje a este cultivo traído por los inmigrantes rusos. Además, el Centro Cultural Máximo Gorki y el grupo de baile Kalinka son protagonistas de la vida cultural de San Javier, manteniendo vivas las expresiones artísticas y las costumbres tradicionales.
Para los amantes de la naturaleza, San Javier se encuentra cerca del Parque Nacional Estero de Farrapos e Islas del Río Uruguay, un espacio protegido ideal para avistaje de aves y explorar la flora autóctona. A pocos kilómetros, el Balneario Puerto Viejo permite disfrutar de las aguas del Río Uruguay, combinando la riqueza cultural con la belleza natural en una escapada inolvidable.
Dónde queda San Javier
San Javier está ubicado al oeste de Uruguay, en el departamento de Río Negro, a la vera del Río Uruguay, que sirve de frontera natural con Argentina. El pueblo se encuentra a unas seis horas en auto desde Montevideo y a aproximadamente tres horas desde Colonia del Sacramento.
Cómo llegar a San Javier
Desde Buenos Aires, los viajeros pueden abordar un ferry hacia Colonia del Sacramento, con un trayecto de aproximadamente una hora. Desde allí, San Javier se encuentra a casi 170 kilómetros hacia el norte, siguiendo la Ruta 21. El recorrido en auto dura alrededor de tres horas, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad del Río de la Plata antes de llegar a este pintoresco pueblo uruguayo, ideal para quienes buscan una escapada cultural y natural.
