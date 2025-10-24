Interna libertaria: fuerte cruce entre Ramón Vera y el Gordo Dan lleno de insultos

Ni lerdo ni perezoso, “El Nene“, como lo apodan, retrucó: “No te vi en ningún lado a vos en el 2021, 2022 ni 2013. Gordo mugriento. O vos te pensás que a todos vas a tratar como a Luis Juez, pedazo de so...”, en relación a los dichos de Parisini contra el dirigente cordobés durante la discusión por la ley de emergencia en discapacidad.
El cruce se acrecentó cuando varios usuarios se hicieron eco de la pelea y comenzaron a defenestrar a Vera.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JJDeUrquiza_/status/1981677576977584301?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981677576977584301%7Ctwgr%5E0f32180dee376b69c56f0bc0414a1d1e62849a4b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BVGVuZW1vcyBpbmZpbHRyYWRvIGFsIGVuZW1pZ28gZW4gbnVlc3RyYXMgZmlsYXMuIEVsIHF1ZSBubyBsbyB2ZSBhIGVzdGFzIGFsdHVyYXMgZXMgcG9ycXVlIG5vIHF1aWVyZS48L3A2BJm1kYXNoOyBKdXN0byBKb3PDqSBEZSBVcnF1aXphIChASkpEZVVycXVpemFfKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pKRGVVcnF1aXphXy9zdGF0dXMvMTk4MTY3NzU3Njk3NzU4NDMwMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI0LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Dcffcdb4d2cf767fc9a1899b446c6149es%3Deedc464d32814d3723e451cbd15f91a6&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BonoMunicipal/status/1981492221594476648?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981492221594476648%7Ctwgr%5Eb25c7751de0aee3c473777f7ab540670d60459b4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BR29yZG8sIHRlIHZhcyBhIGNydXphciBjb24gYWxndW4gbG9xdWl0byB5IHRlIHZhcyBhIGluZmFydGFyIGFudGVzIGRlIHF1ZSB0ZSBsbGVndWVuIGEgcGVnYXIgdW4gY2FjaGV0YXpvLiBEZWphIGRlIGhhY2VydGUgZWwgcGlzdG9sYSBxdWUgbG9zIGJvY29uZXMgY29tbyB2b3Mgc2llbXByZSB0ZXJtaW5hbiBtYWw8L3A2BJm1kYXNoOyBCb25vIFBhdHJpb3Rh8J2BHpvCfh7cg8J2BmgSAoQEJvbm9NdW5pY2lwYWwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9ub011bmljaXBhbC9zdGF0dXMvMTk4MTQ5MjIyMTU5NDQ3NjY0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDIzLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D3bf5cf62f0eeb618e12c0281da1f93e1s%3D052fffc0fa3f4687efd78500c00321c8&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/FCAC1111/status/1981525176165765535?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981525176165765535%7Ctwgr%5Ea40f19f0d95526a6086c8920e2bb983b16a35070%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BSmFqYWphIGxvcyBnb3Jkb3MgZ3VhcG9zIGRlIHRlY2xhZG9zIGxsZW5hbW9zIGVsIGF1ZGl0b3JpbywgdGFyYWRvLiBFc2NvbmRldGUgbWFtYXJyYWNobywgc29tb3MgbGEgZ3VhcmRpYSBwcmV0b3JpYW5hIGRlbCBwcmVzaWRlbnRlLCB5IGxvcyBwcsOzeGltb3Mgc29uIHZvcyB5IFBhcmVqYSB5IGVsIE1lbmVtIHF1ZSBzZSBtZXRhIGVuIGVsIG1lZGlvLCB2YW1vcyBwb3IgdXN0ZWRlcyBkZXNwdcOpcyBkZSBlc3RlIGzDrW8gZGUgbGFzIGVsZWNjaW9uZXMuPC9wPiZtZGFzaDsgQ3Jpc3RpYW4gKEBGQ0FDMTExMSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9GQ0FDMTExMS9zdGF0dXMvMTk4MTUyNTE3NjE2NTc2NTUzNT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI0LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3Dd7d0121e8130a58663f2c94eae28e643s%3D4464395d7c0261699449c3d8f3ac3eaf&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/RathalosRaider/status/1981679567229313355?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981679567229313355%7Ctwgr%5E37814d3ea8f0e90b335807421414fe3ad31a34bd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BVGUgaW5mb3JtbyBhbGdvIHkgY29waW8gYWwgUHJlc2lkZW50ZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pNaWxlaT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ASk1pbGVpPC9hPiAsIGRlasOhIGRlIGhhY2VydGUgZWwgcGVsb3R1ZG8gdm9zIHkgZWwgaW1wcmVzZW50YWJsZSBkZSBQYXJlamEuIExvcyBHb3Jkb3MgZGUgdGVjbGFkbyBzb21vcyB0cmFucXVpbG9zIGhhc3RhIHF1ZSBub3MgdG9xdWVuIGVsIGN1bG8geSBzaSB0cmFpY2lvbmFzIGVsIG1vZGVsbywgdGUgdmFtb3MgYSBidXNjYXIgdGUgdmFtb3MgYSBjb2xnYXIgZGVsIGZvcnJvIGRlbCBjdWxvIGVuIHBsYXphIGRlIG1heW8uPC9wPiZtZGFzaDsgUmF0aGFsb3NSYWlkZXIgKEBSYXRoYWxvc1JhaWRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXRoYWxvc1JhaWRlci9zdGF0dXMvMTk4MTY3OTU2NzIyOTMxMzM1NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI0LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D5f21cbc65504e9e49db1dce5f5272cdds%3Da8a1c71de3825066ecb8726da04d2c49&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ulino07/status/1981514277375922452?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981514277375922452%7Ctwgr%5Eec41fd39371d76c35e3789d0b84355393f3596ab%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BTG9zIGdvcmRvcyBjb21wdSB0aWVuZW4gbGEgbcOtc3RpY2EsIHZvcyBubyB0ZW5lcyBuYWRhIGdvcmRvIGZpZXJvLjwvcD4mbWRhc2g7IPCdkJTwnZCL8J2QiPCdkJnwnZCIw5HwnZCOLiAoQHVsaW5vMDcpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vdWxpbm8wNy9zdGF0dXMvMTk4MTUxNDI3NzM3NTkyMjQ1Mj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDI0LCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D240d3c3965400d4eee6f1e30accb30afs%3D9b03e04de9d9325634d37624166a848e&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ElEinsteinLibre/status/1981499701175144795?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981499701175144795%7Ctwgr%5E7613d62cb017aa2f1d169e7b8ddf110a5a713a94%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BUmFtw7NuIFZlcmEgZGljZSBhcG95YXIgYSBNaWxlaSwgcGVybyBzdXMgYWN0b3MgbG8gZGVsYXRhbjogbm8gaGF5IHBlb3IgdHJhaWRvciBxdWUgZWwgcXVlIHNlIGhhY2UgbGxhbWFyIGxpYmVydGFyaW8gbWllbnRyYXMganVlZ2EgcGFyYSBlbCBlbmVtaWdvLjwvcD4mbWRhc2g7IEVsIEVpbnN0ZWluIExpYmVydGFyaW8gKEBFbEVpbnN0ZWluTGlicmUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRWxFaW5zdGVpbkxpYnJlL3N0YXR1cy8xOTgxNDk5NzAxMTc1MTQ0Nzk1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjMsIDIwMjU8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3Dc80c9828792b93a51a4ca641e9c35afas%3D85a2d975ce8ae0b8089ea4b86e8f26ea&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BetoMendeleiev_/status/1981511163721695661?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981511163721695661%7Ctwgr%5E532079aeab1f1ad50b0b1625d357d24df23790e6%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BRXNjb25kZXRlIGdvcmRvIG5lZmFzdG8sIHNvcyB1biByZXBlbGVudGUgZGUgbGFzIGlkZWFzIGRlIGxhIGxpYmVydGFkLiBUZSBjcmVlcyBpbnRvY2FibGUgcG9ycXVlIHRyYW56YXN0ZSBjb24gb3RybyBwZXJvbmlzdGEgY29tbyBQYXJlamEgbmFkYSBtw6FzLCBwZXJvIHlhIHNlIHRlIHZhIGEgY29ydGFyLjwvcD4mbWRhc2g7IE9zdmFsZG8gJiMzOTtCZXRvJiMzOTsgTWVuZGVsZWlldiAoQEJldG9NZW5kZWxlaWV2XykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CZXRvTWVuZGVsZWlldl8vc3RhdHVzLzE5ODE1MTExNjM3MjE2OTU2NjE2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BT2N0b2JlciAyNCwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3Dac90c5fd6f6ca0c801ad9e289f387c7es%3De9e6a0c4ef604cf0c694f4810a2e0a0e&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TomasDellElce/status/1981534391328297423?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981534391328297423%7Ctwgr%5Ee59f7ce5e60bb781f54a70aae3d94398ef7ef2e7%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2Bwr9RdWUgZGVjw61hcz8gU2VndcOtIGpvZGllbmRvIGNvbiBsYSBtaWxpdGFuY2lhLCBzZWd1w60gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVaSzJJQU1sR0kiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81WksySUFNbEdJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFRvbWFzIChAVG9tYXNEZWxsRWxjZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Ub21hc0RlbGxFbGNlL3N0YXR1cy8xOTgxNTM0MzkxMzI4Mjk3NDIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMjQsIDIwMjU8L2E2BPC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI2BPC9zY3JpcHQ2BCgo3D%3Fv%3Dc832b071216b078749b2dccaf400bb91s%3D5872910b5301423d92941caad29958ca&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/KalinaAnnGG/status/1981577267642765674?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1981577267642765674%7Ctwgr%5Ef13ec791fdb82ee837354658c4593605d73c419c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fdiario-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fwww.diarioregistrado.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BRGVqYSBkZSBmYWx0YXJsZSBlbCByZXNwZXRvIGEgbGEgbWlsaXRhbmNpYSwgcXVlIGRlc3B1w6lzIHRlIHB1dGVhbiB5IHNhbGlzIGEgbGxvcmFyIGEgbG9zIGRlc3BhY2hvcyBkZWwgQ29uZ3Jlc28uPC9wPiZtZGFzaDsgS2FsaW5hIEFubiDwn6eJIChAS2FsaW5hQW5uR0cpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2FsaW5hQW5uR0cvc3RhdHVzLzE5ODE1NzcyNjc2NDI3NjU2NzQ2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BT2N0b2JlciAyNCwgMjAyNTwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU2BCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCg3D3D%3Fv%3Dcad222f78117b56f0c99bd29fc4a49aes%3D0e09a460ca43b0e505ecfb9e78c778e9&partner=&hide_thread=false
Dejá tu comentario