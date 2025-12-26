Descubrí Chile 2026: el pueblo sin acceso vehicular y con pasarelas de madera
Dentro de la provincia de Capitán Prat, para llegar a este atrapante destino se debe recorrer la Ruta Austral. Los detalles en la nota.
En el sur de Chile, rodeado de ríos y fiordos, se encuentra "Caleta Tortel", un rincón perfecto para descansar durante las vacaciones debido a su conexión única con la naturaleza. Este pintoresco pueblo de la región de Aysén es conocido en el territorio sudamericano por sus pasarelas de madera que atraviesan cada calle y conectan casas, creando un paisaje urbano único.
Ideal para quienes buscan alejarse del bullicio y disfrutar de la serenidad, este pueblo se ubica dentro de la provincia de Capitán Prat, siendo accesible únicamente a través de la Ruta Austral. Además, su cercanía con el Paso del Águila, uno de los cruces fronterizos, lo hace un sitio elegido por los argentinos.
Qué se puede hacer en "Caleta Tortel"
En "Caleta Tortel", una de las principales formas de recorrer el pueblo es caminando por sus pasarelas de madera, que reemplazan las calles tradicionales y conectan viviendas, muelles y miradores. Desde allí, los visitantes pueden disfrutar de paisajes atrapantes de los bosques y del río Baker.
También es posible embarcarse en excursiones por los fiordos, donde se observan glaciares entre las montañas y se contempla de cerca el paisaje patagónico. Además, la gastronomía es uno de sus puntos más fuertes, con múltiples platos típicos de la región que reflejan la tradición y riqueza de la región.
Dónde queda "Caleta Tortel"
Este destino se encuentra en el sur de Chile, en la provincia de Capitán Prat, dentro de la región de Aysén. Su cercanía al Paso del Águila, un importante paso fronterizo, facilita el acceso a visitantes provenientes de Argentina, convirtiéndolo en un destino muy elegido para quienes viajan desde la Patagonia.
Cómo llegar a "Caleta Tortel"
La manera más práctica de llegar a "Caleta Tortel" es tomando un vuelo hasta Coyhaique y, desde allí, recorrer 500 kilómetros por la Ruta Austral. El trayecto, que dura alrededor de seis horas, atraviesa montañas, ríos y bosques, ofreciendo postales impresionantes de la Patagonia.
