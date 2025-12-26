Descubrí Chile 2026: el pueblo sin acceso vehicular y con pasarelas de madera

En el sur de Chile, rodeado de ríos y fiordos, se encuentra "Caleta Tortel", un rincón perfecto para descansar durante las vacaciones debido a su conexión única con la naturaleza. Este pintoresco pueblo de la región de Aysén es conocido en el territorio sudamericano por sus pasarelas de madera que atraviesan cada calle y conectan casas, creando un paisaje urbano único.