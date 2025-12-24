No aprende: el signo del zodíaco que siempre vuelve con su ex
Las tendencias astrales indicaron las personas que podrían retornar con su última pareja de acuerdo con el día de nacimiento.
La astrología es uno de los tópicos que genera más intriga entre las personas y un nuevo mes llevó a todos a estar atentos a lo determinado por el horóscopo. Sin embargo, de acuerdo con las tendencias astrales, se pudo determinar cuál es el signo del zodíaco más propenso a volver con su ex.
Existen 12 signos del zodíaco, y cada uno cuenta con una personalidad completamente distinta, pero las tendencias astrales encontraron los motivos por los cuales este signo podría retornar con su última pareja en octubre.
Los signos del zodíaco que siempre volverán con su ex
El primero en esta lista es Cáncer. Si naciste bajo este signo, sabés que el corazón manda. Los de Cáncer suelen ser personas muy sensibles, protectoras y profundamente emocionales. Cuando se enamoran, lo hacen desde lo más profundo, y soltar no es una opción fácil.
Incluso cuando una relación termina, Cáncer guarda recuerdos con cariño, y muchas veces idealiza lo que fue. No les cuesta volver si sienten que aún hay algo para sanar o revivir. Lo suyo no es el orgullo, sino la búsqueda de contención emocional.
El segundo signo que suele volver con su ex es Piscis. Este signo de agua también vive el amor con intensidad y fantasía. A veces, Piscis confunde recuerdos con señales del destino, y vuelve a relaciones antiguas creyendo que todavía pueden funcionar.
El tercer signo es Libra. Aunque no lo parezca, los de Libra tienen una necesidad interna de equilibrio y conexión. Detestan el conflicto, y muchas veces vuelven solo por evitar el dolor de una separación definitiva. Les cuesta soltar cuando sienten que no todo está dicho.
Además, Libra es muy romántico, y suele quedarse enganchado a la idea del amor perfecto. Si algo no terminó mal, o si el recuerdo es más fuerte que la herida, hay muchas chances de que vuelvan a intentarlo.
