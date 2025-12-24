No aprende: el signo del zodíaco que siempre vuelve con su ex

El tercer signo es Libra. Aunque no lo parezca, los de Libra tienen una necesidad interna de equilibrio y conexión. Detestan el conflicto, y muchas veces vuelven solo por evitar el dolor de una separación definitiva. Les cuesta soltar cuando sienten que no todo está dicho.

Además, Libra es muy romántico, y suele quedarse enganchado a la idea del amor perfecto. Si algo no terminó mal, o si el recuerdo es más fuerte que la herida, hay muchas chances de que vuelvan a intentarlo.