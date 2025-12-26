Parque Patricios: le prestó un departamento y se lo devolvió todo destruido

El conflicto se profundizó en 2023, cuando Rosa y su pareja le solicitaron a la ocupante que desocupara el departamento ante la inminente mudanza de ambos. La respuesta fue contundente y sorpresiva: la mujer aseguró que esa vivienda también era su casa y que, en todo caso, los dueños contaban con otras propiedades donde podían instalarse. Frente a la negativa, el abogado Diego Proietti explicó que se intentó primero una instancia de mediación, pero ante la falta de respuestas de la otra parte se avanzó directamente a la vía judicial, un proceso que, según señaló, terminó resolviéndose “bastante rápido”.