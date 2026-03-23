Inteligencia artificial y empleo: qué trabajos corren riesgo en 2026 y cuáles son irreemplazables

Tareas administrativas: alto riesgo de automatización

Las funciones administrativas, contables o de traducción están entre las más expuestas a la automatización. La inteligencia artificial puede realizar estas tareas con mayor rapidez y menor costo, afectando su demanda en el mercado laboral.

Empleos junior: el mayor impacto inicial

Los puestos de entrada al mundo laboral son de los más afectados. Tareas repetitivas o básicas, que antes realizaban quienes recién comenzaban, hoy pueden ser resueltas por sistemas de inteligencia artificial en pocos segundos.