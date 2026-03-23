Inteligencia artificial y empleo: qué trabajos corren riesgo en 2026 y cuáles son irreemplazables
El avance de la inteligencia artificial transforma el mercado laboral. Enterate qué oficios ganan valor y qué puestos junior están en riesgo de desaparecer.
La inteligencia artificial dejó de ser una idea futurista para convertirse en un factor central que está transformando el mercado laboral en 2026. Mientras organismos como la ONU advierten sobre la posible pérdida de millones de empleos, también surge un escenario más favorable para sectores que logran adaptarse a la tecnología y a la automatización.
En ese contexto, Stella Luna de María, especialista en innovación, tecnología e inteligencia artificial, explicó en el programa La Tarde que el avance de la IA no implica un reemplazo total. Según su análisis, las habilidades humanas, como la creatividad, la empatía y la capacidad de adaptación, seguirán siendo claves en el nuevo mundo laboral.
Los trabajos que la IA no podrá reemplazar
La inteligencia artificial no puede reparar una cañería ni resolver fallas en el momento, por eso los oficios como plomería o electricidad ganan valor en el mercado laboral. El trabajo manual se vuelve más demandado y mejor remunerado en este nuevo escenario.
Salud y cuidados: el valor del contacto humano
Los sectores vinculados al factor humano, como la salud y el cuidado de personas, se mantienen sólidos. La empatía, la atención personalizada y la presencia siguen siendo claves que la inteligencia artificial no puede reemplazar.
Creatividad e innovación: territorio humano
Los empleos ligados a la creatividad, el pensamiento abstracto y la innovación continúan en manos humanas. La inteligencia artificial puede asistir en procesos, pero la imaginación y la intuición siguen marcando la diferencia.
Tareas administrativas: alto riesgo de automatización
Las funciones administrativas, contables o de traducción están entre las más expuestas a la automatización. La inteligencia artificial puede realizar estas tareas con mayor rapidez y menor costo, afectando su demanda en el mercado laboral.
Empleos junior: el mayor impacto inicial
Los puestos de entrada al mundo laboral son de los más afectados. Tareas repetitivas o básicas, que antes realizaban quienes recién comenzaban, hoy pueden ser resueltas por sistemas de inteligencia artificial en pocos segundos.
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