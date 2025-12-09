Jujuy 2026: el pueblo ubicado en la vasta y árida Puna a casi 4.000 metros de altura
Esta joya oculta del norte argentino sorprende por sus paisajes que parecen de otro planeta, su tranquilidad absoluta y una cultura que se mantiene intacta.
Jujuy es una de las provincias más elegidas del Noroeste Argentino, conocida por sus valles multicolores, su identidad cultural única y su historia milenaria. Pero más allá de sus puntos turísticos tradicionales, en su territorio también esconde destinos poco conocidos que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados.
Entre esas joyas aparece un pequeño poblado que fascina por sus colores irreales, su silencio profundo y su atmósfera desértica que recuerda a los paisajes de Marte. Con menos de 300 habitantes, solo dos calles y una tranquilidad absoluta, este rincón jujeño se transformó en un lugar perfecto para los amantes del ecoturismo, la aventura y la fotografía.
Su entorno árido, la fuerza de sus formaciones rocosas y el contraste de tonalidades rojizas y terracota hacen que la zona sea considerada uno de los paisajes más sorprendentes de la Puna. Es un destino ideal para quienes buscan experiencias distintas, naturaleza extrema y postales que parecen sacadas de otro planeta.
Qué se puede hacer en Cusi Cusi
Lo que más impacta al llegar a Cusi Cusi es su paisaje marciano. Las montañas, los valles y el suelo presentan una paleta de colores que va del ladrillo al terracota, creando un entorno que recuerda a la superficie de Marte. Estas características lo volvieron uno de los lugares más fotografiables de Jujuy.
A solo cinco kilómetros se encuentra el famoso Valle de la Luna, una formación geológica única con tonos verdes, grises, naranjas, rosados y rojos que crean una postal lunar incomparable. Es uno de los lugares más visitados por quienes llegan a Cusi Cusi y una parada obligatoria para los amantes de la aventura.
Otro punto destacado es la cascada Pajchela, un salto de agua de 30 metros que aparece como un oasis en medio del paisaje árido. Está ubicada a nueve kilómetros y ofrece una experiencia distinta en verano e invierno: durante la temporada fría, la cascada puede congelarse y transformar el lugar en una postal completamente nueva.
Dónde queda Cusi Cusi
Cusi Cusi está ubicada en el noroeste de Jujuy, muy cerca de la frontera con Bolivia y a unos 100 kilómetros de La Quiaca, uno de los puntos más septentrionales del país. Su primer nombre fue Puca Ukúqai, que significa “Valle Colorado” en quechua, por las tonalidades rojizas que dominan el paisaje.
Cómo llegar a Cusi Cusi
Desde San Salvador de Jujuy, se puede llegar tomando la Ruta Nacional 9 y luego conectando con la Ruta Nacional 40. El trayecto es de aproximadamente 350 kilómetros y dura alrededor de seis horas y media en vehículo particular. El camino, rodeado de montañas, quebradas y zonas desérticas, es una experiencia en sí misma y permite disfrutar la inmensidad de la Puna jujeña.
