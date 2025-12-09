Jujuy 2026: el pueblo ubicado en la vasta y árida Puna a casi 4.000 metros de altura

Otro punto destacado es la cascada Pajchela, un salto de agua de 30 metros que aparece como un oasis en medio del paisaje árido. Está ubicada a nueve kilómetros y ofrece una experiencia distinta en verano e invierno: durante la temporada fría, la cascada puede congelarse y transformar el lugar en una postal completamente nueva.

Dónde queda Cusi Cusi

Cusi Cusi está ubicada en el noroeste de Jujuy, muy cerca de la frontera con Bolivia y a unos 100 kilómetros de La Quiaca, uno de los puntos más septentrionales del país. Su primer nombre fue Puca Ukúqai, que significa “Valle Colorado” en quechua, por las tonalidades rojizas que dominan el paisaje.

Cómo llegar a Cusi Cusi

Desde San Salvador de Jujuy, se puede llegar tomando la Ruta Nacional 9 y luego conectando con la Ruta Nacional 40. El trayecto es de aproximadamente 350 kilómetros y dura alrededor de seis horas y media en vehículo particular. El camino, rodeado de montañas, quebradas y zonas desérticas, es una experiencia en sí misma y permite disfrutar la inmensidad de la Puna jujeña.