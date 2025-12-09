Alerta en Europa: volvió el barbijo y el confinamiento a Reino Unido por brote de inusual gripe

A pesar de que la efectividad de la vacuna pueda verse ligeramente comprometida por estas mutaciones, los organismos de salud continúan haciendo un llamado urgente a la población para que se inmunice. El consenso es claro: la vacunación sigue siendo crucial, ya que reduce significativamente el riesgo de desarrollar complicaciones graves y de requerir hospitalización.

Expertos como Andrew Pekosz, de la Universidad Johns Hopkins, explican que estas adaptaciones virales también potencian la capacidad del virus para transmitirse eficientemente en ambientes interiores cerrados y con ventilación deficiente, condiciones predominantes durante la temporada invernal, lo cual contribuye a la rápida escalada en el número de casos.