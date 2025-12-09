La macabra carta que dejó a su expareja el hombre que mató a su hijo y se suicidó: "A llorar a la iglesia..."
El estremecedor hecho que sucedió en Coronel Suárez tuvo la peor antesala: un escrito del homicida y suicida que anticipaba el horror.
Un terrible suceso tuvo lugar en Coronel Suárez en horas de la madrugada de este martes: un hombre, identificado como Gustavo Suárez, mató a su hijo de 4 años de un disparo en la cabeza y luego se quitó la vida con la misma arma con la que había perpetrado el crimen del menor.
Cabe señalar que, previo a consumar el homicidio y su posterior suicidio, el filicida se había comunicado con su expareja y madre del niño para avisarle lo que iba a hacer. Desesperada, la joven policía -identificada como Daiana García- movilizó a sus colegas hacia el lugar donde Suárez había indicado que estaba por WhatsApp:
Al arribar al sitio indicado en la Ruta 60, en el acceso a Huanguelén, los oficiales se encontraron con una escena devastadora dentro de un camión: Suárez estaba sin vida, presentando un impacto de bala en la cabeza. Su hijo, Francisco, de apenas cuatro años, también había sido víctima de un disparo en la cabeza, pero a diferencia de su padre, aún conservaba signos vitales.
El menor fue trasladado de inmediato y con extrema urgencia al hospital local para recibir atención médica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal sanitario, el niño falleció trágicamente pocas horas después de su ingreso.
La carta que le dejó Gustavo Suárez a su expareja antes de matar a su hijo y suicidarse
Según hizo trascender el medio TN, la macabra carta que escribió el hombre a mano anunciaba lo que sucedería horas después: "Daiana, nos vamos con Fran así estás tranquila. Te propusimos que no te fueras y lo hiciste igual. No te importó el amor de tu hijo, así que ahora hacete cargo de tus actos".
"Me volviste a mentir en la cara y te burlaste de mi otra vez, y no te lo voy a permitir. Siempre con mentiras. Como vos ya estás acostumbrada a tratar a todo el mundo. Tenés que aprender a no mentir y jugar con las personas y sentimientos de ellas", continúa el texto.
Y añade: "Lo único que quería era ver crecer a mi hijo feliz con su mamá y papá, y con un hermanito aún más. Y luego arrancaste con un martes trece como siempre. Ahora, a llorar a la iglesia Daiana García", indica la terrible carta.
"Me voy con mi bebé, porque prometí cuidarlo y así lo haré. Él va a estar junto a mí, donde sea que estemos y no en una vida de mierda. Te lo dije, el que ríe último, ríe mejor, y no me escuchaste. Andá y hacé la vida que querías, pero nunca va a ser como la que vivimos en familia cuando nació Fran", aseguró.
"Ahora no nos llores ni te pongas en papel de víctima, porque si hubo víctimas fuimos nosotros", escribió, y agregó: "No valés nada Daiana, ni como mujer ni como madre. Te merecés lo peor por el resto de tu vida y sé que así será, porque por más que busques a un tipo para embarazarte -que no sé si vas a poder porque no servís para dar hijos y lo sabés, Fran fue un milagro después de tantas pérdidas y lo sabés bien a eso- jamás vas a poder olvidar a Fran y a mí".
"No vale la pena desperdinos, porque no te lo merecés. Estoy convencido de que la vida siempre te devuelve todo", concluyó.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario