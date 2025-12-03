Descubrí Jujuy en 2026: el pueblo caracterizado por paisajes montañosos y selva de yungas ideal para conocer

Uno de los grandes atractivos es el Qhapaq Ñan, también conocido como el Camino del Inca, declarado Patrimonio de la Humanidad. En esta zona se conservan vestigios arqueológicos que permiten comprender cómo se desplazaban las antiguas civilizaciones y cómo ese legado aún influye en la vida local. Se trata de un sitio histórico imprescindible para quienes disfrutan del turismo cultural.

La tradición también se vive en la gastronomía y en las artesanías. En Santa Ana es posible encontrar piezas tejidas, trabajos en madera y productos elaborados con técnicas transmitidas de generación en generación. Los viajeros pueden degustar platos típicos que destacan los ingredientes andinos y aprender sobre hierbas medicinales que forman parte de la sabiduría ancestral de la región.

Dónde queda Santa Ana del Valle Grande

Santa Ana del Valle Grande se encuentra en el departamento de Valle Grande, en la provincia de Jujuy. Está ubicado a unos 120 kilómetros de Humahuaca, a más de 3400 metros sobre el nivel del mar, en una zona conocida por sus montañas, sus vistas abiertas y su riqueza cultural.

Esta ubicación privilegiada convierte al pueblo en un punto clave para entender la transición entre diferentes ecosistemas del norte argentino. Su entorno natural intacto y su identidad comunitaria lo transforman en un destino ideal para quienes buscan vivir una experiencia auténtica, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.

Cómo llegar a Santa Ana del Valle Grande

Para llegar a Santa Ana del Valle Grande, el viaje comienza generalmente en San Salvador de Jujuy, tomando la Ruta Nacional 34. Este primer tramo permite atravesar zonas de montaña donde el paisaje cambia constantemente, ofreciendo postales que acompañan todo el camino.

Luego se continúa por la Ruta Provincial 83, una de las más espectaculares de la provincia. Este recorrido lleva a los viajeros hasta el Abra del Zenta, un mirador ubicado a 4376 metros de altura, dentro de la Reserva de Biósfera de las Yungas. Desde allí, las vistas panorámicas son realmente impactantes y permiten apreciar la inmensidad del paisaje jujeño.

El viaje total dura poco más de seis horas en auto, dependiendo del clima y del estado del camino. Si bien es un trayecto desafiante por la altitud, la recompensa es un destino único, rodeado de naturaleza, historia y tradiciones que permanecen intactas.