El Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo

Quiénes conformaron el Consejo de Mayo

Adorni presidió el Consejo de Mayo tras la salida de Guillermo Francos del Ejecutivo y lideró las reuniones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en representación del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, en representación de las provincias firmantes del Pacto; la senadora nacional, Carolina Losada, en representación de la Cámara Alta; el diputado nacional, Cristian Ritondo, en representación de la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, en representación de los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, en representación del empresariado.