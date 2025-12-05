Escapadas en Buenos Aires: la playa con ambiente agreste, tranquilo y natural para desconectar de la rutina

Dónde queda Costa Bonita

Costa Bonita está ubicada a solo 13 kilómetros de Necochea, dentro del partido bonaerense del mismo nombre. A pesar de su cercanía con la ciudad, conserva una esencia agreste que la distingue de otros balnearios tradicionales.

Fundada en 1948 por el empresario Mario Corte, se mantuvo siempre como una alternativa tranquila, elegida por quienes prefieren playas solitarias, aire puro y un entorno natural casi virgen.

Cómo llegar a Costa Bonita

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 2 hasta Coronel Vidal, conectar luego con la Ruta Provincial 55 rumbo a Balcarce, y desde allí continuar hasta Necochea.

Desde el centro de Necochea, el acceso es directo por un camino costero y también se puede llegar en transporte local. El trayecto es sencillo y puede hacerse en auto, bicicleta o incluso caminando, una opción ideal para quienes quieren conectar desde el primer momento con el paisaje y la tranquilidad del lugar.