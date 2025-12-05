Escapadas en Buenos Aires: la playa con ambiente agreste, tranquilo y natural para desconectar de la rutina
Es uno de esos destinos que, aun estando cerca de un centro urbano, conserva un espíritu salvaje que enamora a cada visitante.
El turismo bonaerense guarda rincones tan silenciosos como sorprendentes, ideales para quienes buscan aire puro, paisajes salvajes y un contacto real con la naturaleza. Entre médanos, mar abierto y sol, existe una playa que se convirtió en refugio de fotógrafos, caminantes y amantes de las escapadas que quieren alejarse del ruido.
Este lugar se mantiene auténtico, sin grandes construcciones ni multitudes. El viento, el sonido del mar y las dunas interminables componen una postal que parece detenida en el tiempo. Sus atardeceres —considerados por muchos como los más intensos de la costa bonaerense— pintan el cielo con colores que cambian minuto a minuto, creando escenas ideales para capturar con la cámara o simplemente contemplar en silencio.
Qué se puede hacer en Costa Bonita
Costa Bonita es un escenario perfecto para actividades al aire libre. Allí se pueden realizar caminatas entre dunas, avistaje de aves y sesiones de fotografía de paisajes gracias a su luz única y su horizonte abierto. Quienes disfrutan explorar durante la marea baja encuentran formaciones rocosas, pequeños pozones y restos fósiles que revelan la historia natural del lugar.
Una de las particularidades más llamativas es la presencia de antiguas cuevas y restos del Pesuarsa II, un barco encallado que aparece y desaparece según el movimiento del mar, creando un paisaje casi cinematográfico. En días de viento fuerte, el océano muestra su faceta más imponente, ideal para observar y registrar escenas dramáticas del mar abierto.
La playa, amplia y silenciosa, invita a disfrutar de fogones al atardecer, largas caminatas y momentos de desconexión total. La ausencia de infraestructura masiva convierte la visita en una experiencia simple, auténtica y profundamente relajante.
Dónde queda Costa Bonita
Costa Bonita está ubicada a solo 13 kilómetros de Necochea, dentro del partido bonaerense del mismo nombre. A pesar de su cercanía con la ciudad, conserva una esencia agreste que la distingue de otros balnearios tradicionales.
Fundada en 1948 por el empresario Mario Corte, se mantuvo siempre como una alternativa tranquila, elegida por quienes prefieren playas solitarias, aire puro y un entorno natural casi virgen.
Cómo llegar a Costa Bonita
Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, se debe tomar la Ruta Nacional 2 hasta Coronel Vidal, conectar luego con la Ruta Provincial 55 rumbo a Balcarce, y desde allí continuar hasta Necochea.
Desde el centro de Necochea, el acceso es directo por un camino costero y también se puede llegar en transporte local. El trayecto es sencillo y puede hacerse en auto, bicicleta o incluso caminando, una opción ideal para quienes quieren conectar desde el primer momento con el paisaje y la tranquilidad del lugar.
