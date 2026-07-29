La celebre lección de un filósofo estadounidense sobre las tres sillas de su hogar

La primera era la silla de la soledad. No entendía la soledad como aislamiento o tristeza, sino como el espacio imprescindible para escucharse a uno mismo.

La segunda silla simbolizaba la amistad. Para Thoreau, la felicidad no podía construirse únicamente desde el individuo; también necesitaba vínculos profundos y elegidos libremente. No hablaba de acumular contactos o relaciones superficiales, sino de cultivar amistades capaces de aportar apoyo, confianza y crecimiento mutuo.

La tercera silla representaba la compañía, es decir, la participación en la vida social y la convivencia con el resto de la comunidad. Sin embargo, el orden elegido por Thoreau no era casual.

Para el filósofo, la sociedad debía ocupar el tercer lugar porque antes era necesario construir una relación sólida con uno mismo y con las personas verdaderamente importantes.

La experiencia de Walden llevó a Thoreau a una conclusión que atravesó toda su obra: cuanto menos dependemos de lo material, mayor libertad interior alcanzamos.

En lugar de entender la riqueza como acumulación, Thoreau la asociaba a la capacidad de vivir con lo necesario, dedicar tiempo a la reflexión y cuidar las relaciones verdaderamente importantes.

Según Thoreau, solo cuando esas tres «sillas» encuentran su equilibrio es posible acercarse a una felicidad más profunda y duradera.