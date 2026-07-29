La celebre lección de un filósofo estadounidense sobre las tres sillas de su hogar
Uno de sus propósitos era comprobar qué ocurría cuando una persona eliminaba todo lo innecesario y se quedaba únicamente con lo esencial.
A lo largo de la historia, filósofos de todas las épocas han tratado de responder a la misma pregunta: qué significa realmente ser feliz y cómo puede alcanzarse ese estado al que aspiramos casi de forma instintiva.
Sin embargo, las respuestas nunca han sido únicas. Mientras algunos pensadores defendían que la felicidad reside en el placer o en el éxito, otros apostaban por la sencillez, el autoconocimiento y las relaciones humanas. Entre ellos destaca el filósofo estadounidense Henry David Thoreau, quien resumió su visión de la vida en una imagen tan sencilla como poderosa: tres sillas.
Su propósito era comprobar qué ocurría cuando una persona eliminaba todo lo innecesario y se quedaba únicamente con lo esencial.
Fue durante esa experiencia cuando escribió una de sus frases más conocidas: «En mi casa había tres sillas: una para la soledad, una para la amistad y una para la compañía.»
El pensamiento de Henry David Thoreau
Para Thoreau, cada una de esas sillas representaba una dimensión indispensable del bienestar.
La primera era la silla de la soledad. No entendía la soledad como aislamiento o tristeza, sino como el espacio imprescindible para escucharse a uno mismo.
La segunda silla simbolizaba la amistad. Para Thoreau, la felicidad no podía construirse únicamente desde el individuo; también necesitaba vínculos profundos y elegidos libremente. No hablaba de acumular contactos o relaciones superficiales, sino de cultivar amistades capaces de aportar apoyo, confianza y crecimiento mutuo.
La tercera silla representaba la compañía, es decir, la participación en la vida social y la convivencia con el resto de la comunidad. Sin embargo, el orden elegido por Thoreau no era casual.
Para el filósofo, la sociedad debía ocupar el tercer lugar porque antes era necesario construir una relación sólida con uno mismo y con las personas verdaderamente importantes.
La experiencia de Walden llevó a Thoreau a una conclusión que atravesó toda su obra: cuanto menos dependemos de lo material, mayor libertad interior alcanzamos.
En lugar de entender la riqueza como acumulación, Thoreau la asociaba a la capacidad de vivir con lo necesario, dedicar tiempo a la reflexión y cuidar las relaciones verdaderamente importantes.
Según Thoreau, solo cuando esas tres «sillas» encuentran su equilibrio es posible acercarse a una felicidad más profunda y duradera.
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