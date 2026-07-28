La célebre reflexión del filósofo griego sobre el deseo, la riqueza y la pobreza

Con esta reflexión, Demócrito defendía que valores como la libertad, la independencia y el control de los propios deseos tienen un mayor peso que cualquier comodidad alcanzada bajo situaciones que restrinjan la voluntad individual.

Su filosofía planteaba una existencia guiada por el equilibrio emocional, la tranquilidad y la capacidad de valorar aquello que se posee, sin quedar atrapado en la ambición excesiva ni en la necesidad constante de acumular riquezas.

Las enseñanzas de Demócrito continúan siendo analizadas por los filósofos actuales debido a su relación con una sociedad donde el consumo y la búsqueda de más bienes tienen un papel protagonista.

Para el pensador griego, la verdadera riqueza no dependía de la cantidad de objetos acumulados, sino de la manera en que una persona podía aprovechar y disfrutar lo que tenía.

Esta visión quedó sintetizada en otra de sus máximas más famosas: “La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión”. Con esa afirmación, cuestionaba la insatisfacción que aparece cuando los deseos crecen sin encontrar un límite.

El legado de Demócrito también tuvo influencia en otros referentes de la filosofía antigua. Epicuro retomó una mirada similar al sostener: “No consideramos la autosuficiencia como un uso exclusivo de lo poco, sino para contentarnos con poco si no tenemos mucho”. Tiempo después, Séneca expresó una idea cercana al afirmar: “No es pobre el que tiene poco, sino el que más codicia”.