Heráclito, filósofo griego: "Ningún hombre pisa dos veces el mismo río"

Nacido en Jonia entre los siglos VI y V a.C., Heráclito fue uno de los filósofos presocráticos más influyentes y recibió el apodo de “el Oscuro de Éfeso” por la complejidad de sus escritos, cargados de frases breves y sentidos profundos.

Su pensamiento incorporó conceptos fundamentales como el fuego, el logos y la unidad de los contrarios. Para su visión filosófica, la permanencia absoluta no existe: la realidad se entiende a través del cambio, las tensiones y los opuestos que conviven en equilibrio. Desde una perspectiva emocional, las enseñanzas de este filósofo griego invitan a reflexionar sobre el impacto de la nostalgia y la dificultad de aceptar que las etapas terminan.

Extrañar quiénes fuimos puede perder fuerza cuando comprendemos que nuestra identidad no es algo fijo, sino una construcción permanente formada por experiencias, aprendizajes y nuevas formas de mirar el mundo.

Comprender que “todo fluye” permite atravesar mejor las despedidas y los cambios diarios, reduciendo el peso del pasado y abriendo espacio para vivir el presente con mayor libertad, curiosidad y aceptación.