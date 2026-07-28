Una mamá dejó La Ciudad del Pecado y para vivir con más seguridad se fue con sus hijos a una isla de zona azul
Una mujer estadounidense, agotada por el frenético ritmo de Las Vegas, encontró un refugio con mayor seguridad en una pintoresca isla de Italia.
Durante más de una década, la vida de Debra Coltune estuvo marcada por el estrés de Las Vegas, la famosa "Ciudad del Pecado" de Estados Unidos. Sin embargo, buscando mayor seguridad, esta profesional decidió dar un giro radical a su vida: se mudó con sus hijos a Carloforte, un sereno pueblo en una isla de Italia.
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Los motivos detrás de la búsqueda de seguridad en Italia
El rotundo cambio comenzó a gestarse en 2023, cuando Coltune visitó la pequeña isla de San Pietro por un viaje laboral. Enseguida, la mujer estadounidense quedó deslumbrada por el pintoresco paisaje rodeado de aguas cristalinas, un entorno que contrastaba de manera directa con las tensiones y presiones que padecía diariamente en su ciudad de origen.
Convencida de que allí encontraría una mejor calidad de vida, un año más tarde se instaló definitivamente en la región con sus hijos Aiden y Kaiya, y sus dos perros caniches. Su nuevo hogar es conocido mundialmente como una "zona azul", debido a que el estilo de vida, la alimentación y el entorno favorecen la salud y la longevidad de sus pobladores.
Pero más allá del bienestar, una de sus mayores motivaciones fue brindarle protección y libertad a su familia. En este sentido, la mujer aseguró:
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Siempre se siente completamente segura en la isla.
Las escuelas locales de la región le parecen un entorno mucho más seguro en comparación con Estados Unidos.
Ahora puede vivir sin las enormes preocupaciones vinculadas a la delincuencia armada de su país.
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Aunque al principio la comunidad local demostró cierto escepticismo ante la llegada de la familia extranjera, con el paso del tiempo lograron integrarse a la perfección. Hoy, según relató en una entrevista brindada a la cadena CNN, los vecinos la saludan por su nombre en el mercado y disfrutan de un sentido de comunidad inquebrantable.
La experiencia de esta mujer demuestra que, a veces, alejarse de las grandes urbes puede ser la clave definitiva para construir un futuro prometedor y seguro para los más pequeños.
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