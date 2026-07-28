Una mamá dejó La Ciudad del Pecado y para vivir con más seguridad se fue con sus hijos a una isla de zona azul

Siempre se siente completamente segura en la isla.

Las escuelas locales de la región le parecen un entorno mucho más seguro en comparación con Estados Unidos.

Ahora puede vivir sin las enormes preocupaciones vinculadas a la delincuencia armada de su país.

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Aunque al principio la comunidad local demostró cierto escepticismo ante la llegada de la familia extranjera, con el paso del tiempo lograron integrarse a la perfección. Hoy, según relató en una entrevista brindada a la cadena CNN, los vecinos la saludan por su nombre en el mercado y disfrutan de un sentido de comunidad inquebrantable.

La experiencia de esta mujer demuestra que, a veces, alejarse de las grandes urbes puede ser la clave definitiva para construir un futuro prometedor y seguro para los más pequeños.