Tragedia en las Cataratas del Iguazú: un muerto por el vuelco de una embarcación de turismo náutico

Los detalles del trágico accidente en Brasil

El episodio fue reportado al mediodía al Departamento de Bomberos de Foz como una emergencia de búsqueda y rescate acuático. La víctima fatal se encontraba realizando uno de los tradicionales recorridos para aproximarse a los saltos de agua cuando ocurrió el siniestro. Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer con precisión las circunstancias que provocaron el hundimiento.