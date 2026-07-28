Tragedia en las Cataratas del Iguazú: un muerto por el vuelco de una embarcación de turismo náutico
Un turista de veintiséis años perdió la vida durante una excursión en las Cataratas del Iguazú luego de que esa lancha en la que viajaba con su familia volcara.
Un dramático accidente conmocionó a los visitantes de las Cataratas del Iguazú este martes, cuando una embarcación turística de la empresa Macuco Safari volcó violentamente. Como consecuencia del trágico hecho, un turista holandés de 26 años perdió la vida, mientras que otros dos hombres resultaron hospitalizados de urgencia tras ser rescatados.
Los detalles del trágico accidente en Brasil
El episodio fue reportado al mediodía al Departamento de Bomberos de Foz como una emergencia de búsqueda y rescate acuático. La víctima fatal se encontraba realizando uno de los tradicionales recorridos para aproximarse a los saltos de agua cuando ocurrió el siniestro. Hasta el momento, las autoridades no lograron establecer con precisión las circunstancias que provocaron el hundimiento.
Además, otros dos turistas de nacionalidad neerlandesa lograron sobrevivir y fueron rápidamente trasladados al Hospital Municipal Padre Germano Lauck. Uno de ellos, de 49 años de edad, permanece internado consciente y estable, mientras que su yerno quedó en observación preventiva sin requerir mayor asistencia médica.
Investigación y suspensión de actividades
Tras confirmarse el fallecimiento del joven, la firma responsable Macuco Safari comunicó la inmediata suspensión temporal de todas sus actividades de ecoturismo dentro del Parque Nacional do Iguaçu.
Por su parte, la Armada de Brasil intervino en la zona y delegó el caso en la Capitanía Fluvial del Río Paraná. Este organismo será el encargado de llevar adelante los peritajes correspondientes para determinar cómo ocurrió el vuelco y evaluar si existieron negligencias en las medidas de seguridad del paseo.
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