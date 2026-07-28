El pueblo costero en Brasil poco conocido que apasiona a todos los turistas
Para quienes buscan turismo lejos de las playas más concurridas, Brasil ofrece un destino rodeado de naturaleza y paisajes únicos que conquista a cada vez más viajeros.
Brasil continúa siendo uno de los destinos favoritos para quienes buscan disfrutar del turismo durante todo el año. Aunque ciudades y playas muy populares concentran la mayor parte de los visitantes, el país también esconde lugares menos conocidos que ofrecen paisajes espectaculares, tranquilidad y una experiencia diferente, ideal para quienes prefieren alejarse de las multitudes.
Uno de esos rincones es Praia do Rosa, un destino que se destaca por la combinación de sus amplias playas de arena clara, el mar abierto, los cerros cubiertos de abundante vegetación y los senderos naturales que permiten contemplar increíbles vistas del océano Atlántico.
Además de su entorno privilegiado, este lugar cuenta con una variada oferta de posadas, cabañas y restaurantes, lo que convierte a este punto de Brasil en una excelente alternativa para disfrutar del turismo en un ambiente relajado y en pleno contacto con la naturaleza.
Qué se puede hacer en Praia do Rosa
Uno de los grandes atractivos de Praia do Rosa es su extensa costa, un escenario perfecto tanto para quienes desean relajarse frente al mar como para los fanáticos de los deportes acuáticos. Gracias a su oleaje constante y de gran intensidad, este rincón de Brasil se convirtió en un destino muy elegido por surfistas de distintos países.
Más allá de la playa, el lugar también invita a recorrer sus calles de tierra, donde abundan los pequeños comercios y puestos de artesanías que reflejan la identidad local. En el sector de Rosa Sul, uno de los espacios más recomendados por los viajeros argentinos es MARAMA, un parador reconocido por su propuesta gastronómica y su carta de cócteles de autor. Si bien sus valores se ubican dentro de un segmento medio-alto, no es necesario realizar un consumo para disfrutar de sus instalaciones con vista al mar.
Al llegar la noche, Praia do Rosa cambia de ritmo y ofrece una variada propuesta para quienes buscan disfrutar de la vida nocturna. Entre las recomendaciones más repetidas en redes sociales aparece Quintal do Butiá, un boliche al aire libre que se destaca por su ambientación rústica, su amplio espacio y las fiestas con música brasileña que atraen a turistas de todas partes.
Para quienes prefieren escuchar canciones más familiares, Pico da Tribo es otro de los clásicos de la zona. Este reconocido club organiza con frecuencia eventos dedicados al reggaetón y otros ritmos urbanos, por lo que se convirtió en uno de los puntos de encuentro favoritos de los argentinos que eligen hacer turismo en Brasil.
Dónde queda Praia do Rosa
Praia do Rosa está ubicada en el municipio de Imbituba, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Este destino se encuentra a unos 90 kilómetros de Florianópolis y forma parte de una de las regiones costeras más visitadas por los amantes del turismo de naturaleza. Rodeada de cerros, lagunas y playas, es un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes únicos.
Cómo llegar a Praia do Rosa
Para llegar a Praia do Rosa desde la Argentina, la opción más práctica es volar hasta el Aeropuerto Internacional de Florianópolis y desde allí recorrer aproximadamente 90 kilómetros por la BR-101 y rutas provinciales hasta el balneario.
También es posible viajar en auto desde distintas ciudades argentinas, ingresando a Brasil por los pasos fronterizos habilitados y continuando por la BR-101 en dirección a Imbituba. El último tramo del recorrido incluye caminos locales que conducen directamente a este reconocido destino turístico de Santa Catarina.
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