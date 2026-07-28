El pueblo costero en Brasil poco conocido que apasiona a todos los turistas

Al llegar la noche, Praia do Rosa cambia de ritmo y ofrece una variada propuesta para quienes buscan disfrutar de la vida nocturna. Entre las recomendaciones más repetidas en redes sociales aparece Quintal do Butiá, un boliche al aire libre que se destaca por su ambientación rústica, su amplio espacio y las fiestas con música brasileña que atraen a turistas de todas partes.

Para quienes prefieren escuchar canciones más familiares, Pico da Tribo es otro de los clásicos de la zona. Este reconocido club organiza con frecuencia eventos dedicados al reggaetón y otros ritmos urbanos, por lo que se convirtió en uno de los puntos de encuentro favoritos de los argentinos que eligen hacer turismo en Brasil.

Dónde queda Praia do Rosa

Praia do Rosa está ubicada en el municipio de Imbituba, en el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil. Este destino se encuentra a unos 90 kilómetros de Florianópolis y forma parte de una de las regiones costeras más visitadas por los amantes del turismo de naturaleza. Rodeada de cerros, lagunas y playas, es un lugar ideal para quienes buscan tranquilidad y paisajes únicos.

Cómo llegar a Praia do Rosa

Para llegar a Praia do Rosa desde la Argentina, la opción más práctica es volar hasta el Aeropuerto Internacional de Florianópolis y desde allí recorrer aproximadamente 90 kilómetros por la BR-101 y rutas provinciales hasta el balneario.

También es posible viajar en auto desde distintas ciudades argentinas, ingresando a Brasil por los pasos fronterizos habilitados y continuando por la BR-101 en dirección a Imbituba. El último tramo del recorrido incluye caminos locales que conducen directamente a este reconocido destino turístico de Santa Catarina.