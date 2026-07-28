Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura.
San Lorenzo recibe este martes a las 19:00 a Gimnasia de Mendoza por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, urgido de una victoria que marque el rumbo tras un mal inicio de semestre. El equipo de Néstor Gorosito llega golpeado luego de quedar eliminado por penales ante Deportivo Riestra en la Copa Argentina y caer 1-0 frente a Lanús en el debut del torneo. Con un plantel ajustado y varios juveniles en cancha, el Ciclón necesita sumar de a tres ante su gente para ganar confianza y disipar las tensiones.
Enfrente estará un entusiasmado Gimnasia de Mendoza, que arrancó el certamen con el pie derecho tras vencer 1-0 a Central Córdoba con gol de Agustín Módica. El conjunto mendocino buscará aprovechar el momento del rival para rescatar un resultado favorable en Boedo y seguir cosechando puntos clave para su principal objetivo: consolidar la permanencia en Primera División.
San Lorenzo vs. Gimnasia (M), por el Torneo Clausura 2026: formaciones
- San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
- Gimnasia (M): César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Fermín Antonini, Esteban Fernández, Ignacio Sabatini; Facundo Lencioni, Julian Ceballos y Agustín Módica. DT: Darío Franco.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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