Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Lorenzo vs. Gimnasia de Mendoza por el Torneo Clausura

San Lorenzo recibe este martes a las 19:00 a Gimnasia de Mendoza por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, urgido de una victoria que marque el rumbo tras un mal inicio de semestre. El equipo de Néstor Gorosito llega golpeado luego de quedar eliminado por penales ante Deportivo Riestra en la Copa Argentina y caer 1-0 frente a Lanús en el debut del torneo. Con un plantel ajustado y varios juveniles en cancha, el Ciclón necesita sumar de a tres ante su gente para ganar confianza y disipar las tensiones.