"La felicidad es algo que hacemos que pase", la reflexión de un filósofo en español

Entre sus frases más citadas, señala que el secreto está en combinar gustos sencillos con una mente compleja. También resume su postura con una idea contundente: la felicidad no es algo que nos pasa, sino algo que hacemos que pase según la forma en que miramos el mundo. Una definición que, lejos de lo superficial, coloca la responsabilidad en cada persona y convierte a la felicidad en un proyecto activo, no en un golpe de suerte.