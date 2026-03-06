Horror en La Plata: lo encontró masturbándose frente a sus hijos y lo molió a puñaladas

Reacción violenta

Sin mediar palabra y cegada por la furia, la joven tomó un cuchillo de cocina tipo Tramontina y le propinó varias puñaladas en la zona del tórax y el abdomen. "Fue un ataque de nervios, no lo pudo controlar al ver lo que este tipo estaba haciendo con sus hijos", confiaron fuentes del barrio que escucharon el disturbio.