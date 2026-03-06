Horror en La Plata: lo encontró masturbándose frente a sus hijos y lo molió a puñaladas
Una joven de 25 años fue detenida tras atacar a su inquilino. El hombre recibió varios puntazos y pelea por su vida en el Hospital San Martín.
Un hecho de violencia extrema y ribetes escandalosos sacudió la tranquilidad de la ciudad de La Plata en las últimas horas. Una mujer fue arrestada luego de apuñalar a un hombre de 42 años al que acusó de un acto aberrante: asegura que lo encontró masturbándose delante de sus hijos menores de edad.
El sangriento episodio tuvo lugar este viernes en una propiedad ubicada en la zona de 1 y 526, en la localidad de Tolosa. Según informaron fuentes policiales, un llamado al 911 alertó sobre una persona herida de arma blanca y gritos desgarradores que provenían del interior de una vivienda.
Escena de terror
Al llegar al lugar, los efectivos de la Comisaría Sexta se encontraron con una escena dantesca: un hombre tendido en el suelo con heridas sangrantes en el torso y una mujer en estado de shock que no negó la autoría del ataque.
De acuerdo al relato que la joven brindó ante los uniformados, la secuencia se inició cuando ingresó de imprevisto a una de las habitaciones de la casa. Allí, según su denuncia, descubrió al sujeto —quien alquilaba una pieza en el lugar— realizando actos exhibicionistas y masturbándose frente a los pequeños.
Reacción violenta
Sin mediar palabra y cegada por la furia, la joven tomó un cuchillo de cocina tipo Tramontina y le propinó varias puñaladas en la zona del tórax y el abdomen. "Fue un ataque de nervios, no lo pudo controlar al ver lo que este tipo estaba haciendo con sus hijos", confiaron fuentes del barrio que escucharon el disturbio.
El herido, cuya identidad no trascendió, pero se sabe que tiene 42 años, fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Policlínico San Martín. Fuentes médicas indicaron a este medio que el hombre debió ser intervenido quirúrgicamente de inmediato y que su pronóstico es reservado, permaneciendo en la unidad de terapia intensiva.
