Aristóteles, filósofo de la antigua Grecia: "Lo que se siente es más persuasivo que lo que uno siempre razona"
El autor de la Retórica nos enseña el "Triángulo de la persuasión", un gran concepto clave donde la emoción y la empatía superan a la lógica para convencer hoy.
Aristóteles fue un filósofo y científico griego del siglo IV a.C., discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno. Su pensamiento abarcó desde la filosofía y la ética hasta la política y la ciencia, y sus ensayos siguen siendo referencia en todo el mundo, con obras clave como "Ética a Nicómaco", "Política", "Metafísica" y "Poética".
Entre sus aportes más influyentes en comunicación está lo que llamó el “Triángulo de la persuasión”, expuesto en su obra "Retórica". Según Aristóteles, convencer a alguien requiere equilibrar tres elementos: logos (la lógica), ethos (la credibilidad) y pathos (la emoción).
Cuando estos pilares se combinan correctamente, se alcanza el máximo potencial de influencia y persuasión. Es por este motivo que su modelo sigue siendo estudiado en la actualidad porque explica cómo combinar razón, credibilidad y emoción para persuadir eficazmente.
A qué se refiere Aristóteles
Aristóteles señalaba que, dentro del triángulo de la persuasión, la emoción (pathos) suele dominar sobre la lógica y la credibilidad. Según él, los sentimientos del público influyen directamente en su juicio: cuando alguien logra transmitir miedo, alegría o compasión, los oyentes tienden a aceptar su mensaje casi sin cuestionarlo, aunque carezca de argumentos sólidos.
Un ejemplo moderno de este equilibrio es el discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King, donde su autoridad como líder, la fuerza de sus emociones y el respaldo lógico de sus argumentos generaron un impacto inolvidable. En otras palabras, lo que se siente puede ser más persuasivo que lo que se razona, razón por la cual los discursos cargados de emoción son tan efectivos, especialmente en política o situaciones de alta motivación colectiva.
