Aristóteles, filósofo de la antigua Grecia: "Lo que se siente es más persuasivo que lo que uno siempre razona"

Un ejemplo moderno de este equilibrio es el discurso “I Have a Dream” de Martin Luther King, donde su autoridad como líder, la fuerza de sus emociones y el respaldo lógico de sus argumentos generaron un impacto inolvidable. En otras palabras, lo que se siente puede ser más persuasivo que lo que se razona, razón por la cual los discursos cargados de emoción son tan efectivos, especialmente en política o situaciones de alta motivación colectiva.