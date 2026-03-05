"La felicidad lleva tiempo": la advertencia que propone el escritor Albert Camus

Para Camus, el dinero debería servir para liberar tiempo, no para esclavizarlo. Su enseñanza invita a priorizar la vida consciente y el bienestar personal sobre la riqueza y el prestigio.

La felicidad como paciencia y consciencia

En "Una muerte feliz", Camus destaca que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que la felicidad verdadera exige consciencia, paciencia y valentía. Vivir plenamente significa usar ese tiempo para crear, disfrutar y ser nosotros mismos, en lugar de desperdiciarlo persiguiendo dinero.