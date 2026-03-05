"La felicidad lleva tiempo": la advertencia que propone el escritor Albert Camus
Según el filósofo francés, la verdadera libertad y felicidad se encuentran en momentos de ocio, reflexión y disfrute consciente de la vida. Los detalles en la nota.
Albert Camus, filósofo y escritor francés galardonado con el Nobel de Literatura, planteó una idea que sigue vigente: la felicidad no se compra con dinero, sino que se construye con tiempo. En su novela "Una muerte feliz", escrita en 1938 y publicada recién en 1971, advertía que dedicar la vida a acumular riqueza implica renunciar a lo que realmente nos da bienestar.
Para Camus, el tiempo es el recurso más valioso y su uso correcto es la clave de la felicidad. Además, criticaba la forma en que la sociedad moderna invierte sus horas de su vida trabajando para ganar dinero, cuando en realidad debería buscar formas de que el dinero sirva para recuperar tiempo y vivir con mayor plenitud.
La valentía de reclamar tiempo
Camus criticaba la sociedad moderna por su ritmo acelerado y la obsesión por el éxito, que mantiene a las personas atrapadas en una rutina sin sentido, persiguiendo logros que rara vez traen felicidad real. Según él, gran parte del tiempo se desperdicia en tareas ajenas al bienestar personal, dejando de lado lo esencial: vivir y disfrutar el presente.
Su filosofía propone un acto de valentía: recuperar tiempo propio y priorizar la existencia sobre la acumulación de prestigio o dinero. La verdadera libertad y felicidad, sostenía Camus, se encuentran en momentos de ocio, reflexión y disfrute consciente de la vida.
Dinero como herramienta, no como fin
En un mundo conectado y siempre corriendo detrás de la productividad, la verdadera felicidad no está en acumular dinero o logros, sino en cómo usamos nuestro tiempo. La presión de “hacer más” puede hacernos perder de vista lo que realmente importa: disfrutar, reflexionar y conectar con los demás.
Para Camus, el dinero debería servir para liberar tiempo, no para esclavizarlo. Su enseñanza invita a priorizar la vida consciente y el bienestar personal sobre la riqueza y el prestigio.
La felicidad como paciencia y consciencia
En "Una muerte feliz", Camus destaca que el tiempo es nuestro recurso más valioso y que la felicidad verdadera exige consciencia, paciencia y valentía. Vivir plenamente significa usar ese tiempo para crear, disfrutar y ser nosotros mismos, en lugar de desperdiciarlo persiguiendo dinero.
