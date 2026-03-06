Hoy es la Noche de las Hamburgueserías 2026: cuáles son los descuentos y el mapa con los locales adheridos
Más de 500 locales distribuidos en distintos puntos del país se adhieren al evento más importante para los amantes de las hamburguesas.
Para aquellos que estaban buscando la excusa perfecta para un permitido sin culpa, este viernes 6 de marzo es la noche, ya que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se prepara para una nueva edición de la Noche de las Hamburgueserías, el evento que paraliza la gastronomía porteña con una propuesta imbatible: 50% de descuento en combos seleccionados que incluyen hamburguesa, acompañamiento y bebida.
La movida arranca desde las 19 horas y abarca desde los locales de autor más exclusivos de Palermo y San Telmo hasta los gigantes del fast food. Sin embargo, para las grandes cadenas, el secreto está en el uso de la tecnología.
Con la participación de las mejores hamburgueserías artesanales de los barrios porteños, el evento no solo busca fomentar el consumo, sino también celebrar la cultura urbana de la ciudad. Se recomienda salir con tiempo, ya que se esperan filas importantes en los puntos más críticos de la zona de Palermo Soho y el corredor de la Avenida Libertador.
Los principales descuentos de la Noche de las Hamburgueserías
- Arcos Dorados (McDonald's): El beneficio es puramente digital. Para acceder al 50% off en su clásico menú mediano con panceta y extra cheddar, debés usar su app oficial. El dato clave: Ingresá el código NOCHE50MC en la aplicación para activar la oferta, vigente de 19:00 a 00:00.
- Mostaza: La cadena nacional apuesta fuerte con precios fijos imbatibles a través de su app. Destacan el Doble Cuarto de Libra a $9.950, el menú "Campeones" a $9.700 y su postre viral estilo Dubai por solo $2.750.
- Burger King y locales Gourmet: La casa del rey a la parrilla se suma junto a cientos de cervecerías y food trucks que ofrecerán promociones directas en mostrador o mediante sus plataformas de delivery.
- Un viernes de "glotonería" responsable
El mapa del Día de las Hamburgueserías
Para saber cuáles son los locales adheridos, crearon un mapa interactivo para que los amantes de las hamburguesas puedan descubrir cuáles son las hamburgueserías participantes en el evento.
Para esto, basta con acceder al mapa creado por los organizadores del evento y fijase según la ubicación. Además, existe la opción de colocarle filtros a la búsqueda para que sea de más rápido acceso.
En cada punto celeste del Google Maps detalla el nombre de la hamburguesería adherida, la dirección y las indicaciones para llegar a cada lugar.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario