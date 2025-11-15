La IA recomendó los mejores libros de terror: cuáles son
En nuestro territorio, los libros de este genero son los más buscados por los literarios. Conocé todos los detalles en la nota.
En los últimos meses, la Inteligencia Artificial irrumpió en el mundo y cada vez son más los usuarios que utilizan esta herramienta para realizar diferentes tareas relacionadas al trabajo o estudio. Sin embargo, también es posible aplicarla para momentos de ocio: la IA seleccionó una lista de libros de terror que todo fanático del género debería leer.
Los libros de terror recomendados por la inteligencia artificial
Según la IA, estos son los 10 libros que todo fanático del terror debería leer al menos una vez en la vida:
Drácula – Bram Stoker (1897)
Jonathan Harker viaja a Transilvania para un negocio, pero descubre que el Conde Drácula es un vampiro con planes oscuros. Con la ayuda de Van Helsing, intentan detenerlo. Esta obra mezcla misterio, terror y un villano inolvidable.
El resplandor – Stephen King (1977)
Jack Torrance acepta cuidar un hotel aislado durante el invierno, donde su hijo posee poderes psíquicos. El lugar desata fenómenos paranormales y lo lleva a la locura. King combina terror psicológico con suspenso, explorando la mente humana y los traumas familiares.
Frankenstein o el moderno Prometeo – Mary Shelley (1818)
Víctor Frankenstein crea vida a partir de cadáveres, pero su creación es rechazada por la sociedad y busca venganza. Más que horror, toca temas sobre la ética, la soledad y quién es realmente el monstruo.
La llamada de Cthulhu – H. P. Lovecraft (1928)
A través de documentos de un profesor fallecido, se revela a Cthulhu, un ser cósmico dormido. Lovecraft genera miedo a lo desconocido, dejando una sensación de terror que persiste en la mente.
Cementerio de animales – Stephen King (1983)
Louis Creed descubre un cementerio en donde puede resucitar a los muertos. En este libre, King explora el dolor, la pérdida y el precio de desafiar la naturaleza, creando un relato que toca lo emocional.
El exorcista – William Peter Blatty (1971)
La posesión demoníaca de Regan enfrenta a sacerdotes y familiares a lo sobrenatural. El libro combina terror y drama, mostrando el miedo ante lo inexplicable y la lucha entre fe y desesperación.
Otra vuelta de tuerca – Henry James (1898)
Una institutriz cuida a dos niños en una mansión y percibe presencias extrañas. La historia se desarrolla en la duda sobre si los fenómenos son reales o producto de la imaginación de la institutriz.
Casa desolada (House of Leaves) – Mark Z. Danielewski (2000)
Una familia vive en una casa cuya arquitectura desafía la lógica. La narrativa experimental aumenta la sensación de pérdida y confusión. El terror no solo está en la trama, sino en cómo se cuenta la historia.
Hell House – Richard Matheson (1971)
Un grupo de especialistas investiga la casa más embrujada del mundo. Matheson combina lo paranormal con conflictos internos de los personajes, creando tensión y horror en un ambiente oscuro y opresivo.
El horror de Dunwich – H. P. Lovecraft (1929)
En un pueblo remoto, una criatura surge de un pacto prohibido, generando caos y miedo. Lovecraft mezcla lo rural con horrores cósmicos, ofreciendo una atmósfera inquietante y perturbadora que atrapa la atención de los lectores.
