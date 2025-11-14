Así se vio el incendio en Ezeiza desde las alturas: impresionantes imágenes
La explosión en el Polo Industrial sigue conmocionando a todos. Mientras hay personas que están siendo asistidas, los Bomberos intentan controlar las llamas.
A medida que transcurren las horas, comienzan a circular nuevas imágenes del incendio del Polo Industrial de Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, que fue provocado por una feroz explosión, de la cual aún se desconocen las causas de origen.
Entre el material que trascienda en redes sociales, hay un video que muestra desde las alturas la inmensa nube de humo que se desprende de las llamas. El clip es impresionante y no ha demorado en viralizarse en redes sociales, por la impresionante imagen que se puede apreciar.
Emitieron alerta roja en Ezeiza tras la explosión que tiene en vilo a todo Buenos Aires: si bien se desconoce aún el origen de la tragedia, las autoridades comenzaron a evacuar barrios aledaños al predio en llamas y recomendaron a los vecinos cerrar las ventanas para proteger a los miembros de cada familia y a las mascotas de la nube tóxica que se desprendió como producto del estallido.
Cabe señalar que la onda expansiva hizo que estallaran ventanas de vidrio de casas cercanas y hasta se volaron techos. También, a causa de lo sucedido se cerró la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Por el momento, no se habla de víctimas fatales, pero sí muchos hospitales de la zona están recibiendo personas con quemaduras y otro tipo de heridos, a causa de la trágica explosión.
De este modo, los principales centros de salud de Ezeiza y localidades cercanas activaron la máxima alerta para estar atentos a la atención médica de personas que hayan sido afectadas por la impresionante explosión. No obstante, ya se registraron a 15 heridos, entre los cuales se encuentran bomberos y policías.
