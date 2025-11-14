Tragedia y fuego en Ezeiza: cayó una avioneta sobre la central térmica y explotó una fábrica de pinturas

Cabe señalar que la onda expansiva hizo que estallaran ventanas de vidrio de casas cercanas y hasta se volaron techos. También, a causa de lo sucedido se cerró la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Por el momento, no se habla de víctimas fatales, pero sí muchos hospitales de la zona están recibiendo personas con quemaduras y otro tipo de heridos, a causa de la trágica explosión.

De este modo, los principales centros de salud de Ezeiza y localidades cercanas activaron la máxima alerta para estar atentos a la atención médica de personas que hayan sido afectadas por la impresionante explosión. No obstante, ya se registraron a 15 heridos, entre los cuales se encuentran bomberos y policías.