Aseguran que la IA superó a médicos en distintas áreas: lo que podría suceder

¿Qué lugar queda para el profesional tradicional?

¿Sigue siendo el humano indispensable en la toma de decisiones clínicas?

¿O estamos ante un cambio irreversible en la estructura de la medicina moderna?

Mientras algunos especialistas sostienen que estas herramientas deben complementar el trabajo médico, la realidad numérica plantea otro escenario: una tecnología que supera al profesional en su propio terreno y que, además, escala sin límites.

Lo que viene podría redefinir por completo el sistema de salud, el valor del conocimiento humano y el rol del profesional en una era donde la inteligencia artificial avanza con más velocidad que cualquier revolución anterior.

La precisión, la velocidad y el bajo costo del sistema replantean el rol del conocimiento profesional tal como lo conocemos.