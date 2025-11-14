Murió un cantante de cumbia en Entre Ríos tras ser picado por una avispa mientras trabajaba

Ahora, la justicia de Entre Ríos investiga la muerte del cantante porque se trata de un evento que ocurrió en la calle. El caso quedó en manos de la fiscal de Concordia Julia Rivoira.

Mientras tanto, el cuerpo de Zaldivas fue entregado a sus deudos para su velatorio, que se realizó durante la mañana de este viernes en la sala Los Olivos, situada en la calle Nogoyá junto al Parque Ferre.

El ambiente de la música en Entre Ríos despidió a Zaldivas con cariño y admiración, igual que lo hicieron desde otros puntos de Argentina y desde Uruguay.

"Amigo, se te va a extrañar, pa. Dios te tenga en la gloria, te mando un abrazo al cielo", escribió un amigo en redes sociales, y agregó: "El cielo estará de fiesta con tu música y Chuki acompañándote. Q.E.P.D. FUERZAS Y BENDICIONES A TU FAMILIA Y A CUMBIA ETERNA. Bien lo dice el nombre de la banda, tu cumbia será eterna, hermano".