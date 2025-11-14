Murió un cantante de cumbia en Entre Ríos tras ser picado por una avispa mientras trabajaba
Osvaldo César Zaldivas, una figura conocida en la música de Entre Ríos, falleció en las últimas horas por una reacción alérgica a una picadura de avispa.
La música de Entre Ríos está de luto tras la muerte de Osvaldo César Zaldivas, cantante del grupo Cumbia Eterna, quien falleció el jueves de esta semana en Concordia tras sufrir una picadura de avispa.
El cantante se encontraba afuera del lavadero de autos que era de su propiedad, ubicado cerca del cruce de la ruta 4 con la calle Paula Albarracín de Sarmiento, cuando de repente fue atacado por una avispa. Instintivamente logró aplastar al insecto, pero el daño ya estaba hecho porque llegó a picarlo.
Zaldivas se dio cuenta en seguida que necesitaría ayuda médica y por eso se subió a su auto y manejó hasta el Hospital Carrillo de Concordia, donde fue atendido de urgencia y luego derivado al Hospital Masvernat.
En efecto, el cantante era alérgico a la picadura de avispa y su cuerpo rechazó todo tratamiento: a la primera guardia llegó con un cierre torácico progresivo que le dificultaba respirar, y a la segunda llegó en un estado aún más crítico.
Según informó el sitio Elonce de Entre Ríos, los médicos le hicieron a Zaldivas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) en al menos tres oportunidades, pero fue en vano. El cantante murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.
Ahora, la justicia de Entre Ríos investiga la muerte del cantante porque se trata de un evento que ocurrió en la calle. El caso quedó en manos de la fiscal de Concordia Julia Rivoira.
Mientras tanto, el cuerpo de Zaldivas fue entregado a sus deudos para su velatorio, que se realizó durante la mañana de este viernes en la sala Los Olivos, situada en la calle Nogoyá junto al Parque Ferre.
El ambiente de la música en Entre Ríos despidió a Zaldivas con cariño y admiración, igual que lo hicieron desde otros puntos de Argentina y desde Uruguay.
"Amigo, se te va a extrañar, pa. Dios te tenga en la gloria, te mando un abrazo al cielo", escribió un amigo en redes sociales, y agregó: "El cielo estará de fiesta con tu música y Chuki acompañándote. Q.E.P.D. FUERZAS Y BENDICIONES A TU FAMILIA Y A CUMBIA ETERNA. Bien lo dice el nombre de la banda, tu cumbia será eterna, hermano".
