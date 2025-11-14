Femicidio de Cecilia Strzyzowski: en medio de una "interna", el jurado popular postergó el veredicto

El abogado de Emerenciano Sena habló de “interna” en el jurado

En tanto, Ricardo Osuna, uno de los defensores de Emerenciano Sena, deslizó que los jurados "no llegaron a un acuerdo" porque, según su parecer, "hay una interna entre ellos" que impediría alcanzar la unanimidad en cuanto al veredicto.

En lo que respecta a su defendido, dijo que "no hay ninguna prueba” que ubique al referente social chaqueño en el crimen. “Acá hay más política que prueba”, afirmó sobre la causa contra su cliente, que está acusado de ser partícipe necesario del crimen de su nuera, cuyo autor material habría sido su hijo César.

Además de la familia Sena, los otros cuatro imputados son Fabiana González y su pareja José Gustavo Obregón, del círculo de confianza de los Sena, y Gustavo Melgarejo y su esposa Griselda Reinoso, encargados de cuidar el campo familiar conocido como “La Chanchería”.