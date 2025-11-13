Según la IA, esta es la profesión que nunca se terminará

Estas limitaciones refuerzan el valor del contacto directo con un terapeuta, que continúa siendo indispensable para millones de personas en todo el mundo. Según los propios modelos de inteligencia artificial, esta profesión sobrevive no solo por su complejidad emocional, sino también por su fuerte vínculo con la confianza, la ética y la humanidad.

En un escenario cada vez más digitalizado, la necesidad de conexión humana se vuelve aún más evidente. Por eso, trabajos como el de terapeuta seguirán ocupando un rol clave en la sociedad, ofreciendo un tipo de acompañamiento que ninguna tecnología puede igualar.