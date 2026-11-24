Empatía: comprender las emociones y experiencias de otras personas.

Escucha activa: interpretar las necesidades y preocupaciones de cada paciente.

Inteligencia emocional: reconocer sentimientos y abordar situaciones personales complejas.

Criterio profesional: adaptar el acompañamiento a las circunstancias particulares de cada persona.

Conexión interpersonal: construir un vínculo basado en la confianza y el respeto.

Si bien actualmente existen asistentes virtuales capaces de mantener conversaciones sobre emociones y bienestar, estas herramientas no reemplazan la atención de un profesional de la salud mental.

La inteligencia artificial puede convertirse en un recurso complementario para determinadas tareas, pero presenta limitaciones a la hora de ofrecer un acompañamiento psicológico adecuado.

De esta manera, la terapia psicológica y la orientación emocional se posicionan como actividades con posibilidades de mantenerse vigentes frente a los avances tecnológicos, aunque ninguna predicción puede garantizar el futuro de una profesión.