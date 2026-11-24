La inteligencia artificial determinó que profesiones sobrevivirán: cuáles son
El avance de la tecnología genera incertidumbre sobre el futuro del mercado laboral. Sin embargo, la IA considera que determinadas profesiones seguirán siendo indispensables debido a las habilidades humanas que requieren.
El crecimiento de la inteligencia artificial (IA) está transformando el mercado laboral y modificando la manera en que se realizan numerosas actividades profesionales. La automatización de tareas genera interrogantes sobre cuáles serán los empleos que lograrán mantenerse vigentes en el futuro.
Aunque las nuevas tecnologías pueden facilitar procesos y reemplazar determinadas funciones repetitivas, existen habilidades humanas que resultan especialmente difíciles de reproducir mediante algoritmos.
La empatía, el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de tomar decisiones complejas son algunas de las características que podrían resultar fundamentales para la continuidad de determinadas profesiones.
Cuál es la profesión que nunca se extinguirá según la inteligencia artificial y por qué
Según un análisis de inteligencia artificial difundido por C5N, la profesión de terapeuta o consejero emocional sería una de las más resistentes al avance de la automatización.
El principal motivo es que el acompañamiento psicológico requiere una serie de capacidades que van más allá del procesamiento de información y la generación de respuestas. Entre ellas se destacan:
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Empatía: comprender las emociones y experiencias de otras personas.
Escucha activa: interpretar las necesidades y preocupaciones de cada paciente.
Inteligencia emocional: reconocer sentimientos y abordar situaciones personales complejas.
Criterio profesional: adaptar el acompañamiento a las circunstancias particulares de cada persona.
Conexión interpersonal: construir un vínculo basado en la confianza y el respeto.
Si bien actualmente existen asistentes virtuales capaces de mantener conversaciones sobre emociones y bienestar, estas herramientas no reemplazan la atención de un profesional de la salud mental.
La inteligencia artificial puede convertirse en un recurso complementario para determinadas tareas, pero presenta limitaciones a la hora de ofrecer un acompañamiento psicológico adecuado.
De esta manera, la terapia psicológica y la orientación emocional se posicionan como actividades con posibilidades de mantenerse vigentes frente a los avances tecnológicos, aunque ninguna predicción puede garantizar el futuro de una profesión.
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