Aries: podría recuperar la motivación para avanzar con iniciativas que habían quedado estancadas. Será una etapa favorable para tomar decisiones y resolver desacuerdos.

Tauro: encontrará oportunidades para ordenar sus finanzas y establecer prioridades. La comunicación será fundamental para evitar nuevos conflictos.

Géminis: al estar regido por Mercurio, podría experimentar una sensación de mayor claridad. Las conversaciones importantes y los proyectos profesionales cobrarán protagonismo.

Cáncer: tendrá la oportunidad de resolver situaciones familiares y expresar sentimientos que había mantenido en silencio.

Leo: podría recibir novedades relacionadas con el trabajo o sus proyectos personales. La confianza será importante para aprovechar nuevas oportunidades.

Virgo: también regido por Mercurio, encontrará un momento propicio para reorganizar su rutina, completar tareas pendientes y planificar objetivos.

Libra: las relaciones personales podrían mejorar gracias a una comunicación más sincera. Será una etapa para recuperar el equilibrio emocional.

Escorpio: tendrá la posibilidad de cerrar conflictos del pasado y tomar decisiones importantes sobre su futuro.

Sagitario: podría recuperar el entusiasmo por los viajes, los estudios y los proyectos que requieren planificación.

Capricornio: encontrará mayor estabilidad para avanzar con responsabilidades laborales y resolver cuestiones económicas pendientes.

Acuario: las ideas creativas y los proyectos colectivos podrían recibir un nuevo impulso. Será importante escuchar diferentes opiniones antes de actuar.

Piscis: atravesará un período favorable para aclarar dudas sentimentales y fortalecer sus vínculos más cercanos.

De esta manera, el final de Mercurio retrógrado representa, desde la mirada astrológica, una oportunidad para mejorar la comunicación y encarar las últimas semanas de 2026 con mayor organización.

Sin embargo, las predicciones deben interpretarse como parte de las creencias astrológicas y no como acontecimientos que necesariamente ocurrirán.