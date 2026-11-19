Inteligencia Artificial: en su salida a Bolsa, Anthropic recaudó más de 107 mil millones de dólares
La demanda por participaciones en la compañía de Inteligencia Artificial creadora de Claude fue siete veces mayor a la cantidad de acciones disponibles.
La fiebre por el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) alcanzó un nuevo hito en Wall Street. Anthropic, la compañía detrás del chatbot Claude, concretó la mayor oferta pública inicial (IPO) de la historia, al recaudar 107.300 millones de dólares mediante una combinación de colocación de acciones y una inversión privada. La operación superó el récord que hasta ahora ostentaba SpaceX y dejó a la tecnológica con una valuación cercana a 1,5 billones de dólares.
Según informó Bloomberg, la empresa fijó el precio de colocación en 83 dólares por acción, por encima del rango inicialmente previsto de entre 70 y 78 dólares, ante el fuerte interés de los inversores institucionales. La demanda llegó a representar casi siete veces la cantidad de títulos disponibles, en una señal del apetito que todavía despiertan las compañías vinculadas con la IA, pese a la reciente volatilidad del sector tecnológico.
La operación incluyó la venta de 956,4 millones de acciones por parte de Anthropic y otros 23,6 millones de títulos pertenecientes a sus siete cofundadores. A esto se sumó una colocación privada de 26 mil millones de dólares, en la que participaron grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft y AMD.
Incluso sin considerar esa inversión adicional, la oferta pública de 81.300 millones de dólares superó los 75 mil millones de dólares que había recaudado SpaceX, estableciendo así una nueva marca histórica para los mercados de capitales.
La carrera por la Inteligencia Artificial
El precio final de la colocación llevó la valuación completamente diluida de Anthropic a aproximadamente 1,5 billones (es decir 1,5 millones de millones) de dólares, una cifra que la posiciona entre las 15 compañías cotizantes más valiosas del planeta.
De acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg, la empresa se ubicaría en niveles de capitalización similares a los de Tesla y por encima de Eli Lilly. Aunque el valor alcanzado quedó por debajo de los 2 billones de dólares que se habían mencionado meses atrás, superó ampliamente las estimaciones más conservadoras de Wall Street, que durante la reciente corrección de las acciones tecnológicas habían llegado a situar su valuación alrededor de 1,1 billones de dólares.
El interés por la operación fue extraordinario. Las órdenes de compra llegaron a multiplicar casi por siete la oferta disponible, con una fuerte participación de inversores de Estados Unidos, Europa y Asia.
La elevada demanda también llevó a los bancos colocadores a advertir que algunos participantes recibirían menos acciones de las solicitadas, mientras que los inversores que ya respaldaban a la compañía tendrían prioridad en la asignación.
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