De acuerdo con los datos recopilados por Bloomberg, la empresa se ubicaría en niveles de capitalización similares a los de Tesla y por encima de Eli Lilly. Aunque el valor alcanzado quedó por debajo de los 2 billones de dólares que se habían mencionado meses atrás, superó ampliamente las estimaciones más conservadoras de Wall Street, que durante la reciente corrección de las acciones tecnológicas habían llegado a situar su valuación alrededor de 1,1 billones de dólares.

El interés por la operación fue extraordinario. Las órdenes de compra llegaron a multiplicar casi por siete la oferta disponible, con una fuerte participación de inversores de Estados Unidos, Europa y Asia.

La elevada demanda también llevó a los bancos colocadores a advertir que algunos participantes recibirían menos acciones de las solicitadas, mientras que los inversores que ya respaldaban a la compañía tendrían prioridad en la asignación.