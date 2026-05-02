Aplicaciones: la inteligencia artificial revela cuáles dañan más tu salud mental y cómo evitarlo hoy mismo acá
Un reciente análisis determinó qué aplicaciones son las más tóxicas para tu bienestar. Conocé la lista para cuidar tu salud mental diaria desde tu casa hoy acá.
El avance de la tecnología cambió la forma en la que las personas se informan, se entretienen y se relacionan. Sin embargo, pasar demasiadas horas frente al celular también puede traer consecuencias negativas para la salud mental.
Según un análisis basado en inteligencia artificial, hay ciertas aplicaciones que se destacan por generar más estrés, ansiedad o desgaste emocional que otras. En muchos casos, el problema no es la herramienta en sí, sino el uso excesivo y el tipo de contenido que consumimos.
Entre las apps señaladas como más “tóxicas” aparecen algunas de las más populares del mundo:
- Instagram: la comparación constante con vidas idealizadas puede afectar la autoestima y generar frustración.
- TikTok: el scroll infinito y los estímulos rápidos pueden generar dependencia y afectar la concentración.
- X: la exposición a discusiones, noticias negativas y discursos de odio puede provocar estrés constante.
- Facebook: la sobreinformación, las fake news y los conflictos virtuales pueden generar agotamiento emocional.
Estas plataformas comparten un patrón: estimulan el consumo continuo de contenido, muchas veces sin pausas, lo que puede llevar a un estado de saturación mental.
Las aplicaciones más saludables según la IA
Así como existen apps que pueden afectar el bienestar, también hay otras que ayudan a mejorar la salud mental y la organización personal.
La inteligencia artificial destaca algunas opciones que promueven hábitos más saludables:
- Calm: ideal para meditación, respiración consciente y reducción del estrés.
- Forest: ayuda a concentrarse evitando distracciones, con dinámicas que premian el enfoque.
- Notion: permite organizar tareas, proyectos y hábitos, reduciendo la saturación mental.
- Spotify: sus playlists pueden funcionar como herramienta para relajarse, motivarse o regular emociones.
El equilibrio en el uso de la tecnología es clave. Reducir el tiempo en aplicaciones que generan ansiedad y priorizar aquellas que aportan bienestar puede marcar una gran diferencia en la rutina diaria.
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