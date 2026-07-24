Escapadas en Buenos Aires: el pueblo ideal para conectar con la naturaleza y relajarse

La gastronomía también tiene su lugar. En el pueblo es posible visitar antiguas pulperías y restaurantes que ofrecen platos típicos de la cocina bonaerense, además de recorrer emprendimientos locales donde se elaboran productos regionales.

Durante los fines de semana funciona el Paseo de los Emprendedores, una feria donde vecinos y productores comercializan artesanías, plantas, alimentos caseros y productos frescos. En primavera, además, se realiza la tradicional Expo Vivero Cazón, uno de los eventos más importantes de la localidad.

Dónde queda Cazón

Cazón está ubicado en el partido de Saladillo, en el centro de la provincia de Buenos Aires.

Se encuentra a poco más de 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una excelente alternativa para realizar una escapada de uno o dos días sin recorrer largas distancias.

Su entorno rural, la gran cantidad de árboles y la tranquilidad de sus calles hacen que sea un destino muy elegido por quienes buscan descansar y disfrutar del turismo de naturaleza.

Cómo llegar a Cazón

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más sencilla de llegar es por la Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo. A la altura del kilómetro 171 se encuentra el acceso señalizado hacia Cazón.

El recorrido en automóvil demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.

También es posible viajar en micro hasta Saladillo y desde allí completar los últimos kilómetros en taxi o remis hacia el pueblo.

Gracias a su enorme patrimonio forestal, su ambiente silencioso y sus propuestas vinculadas con el turismo rural, Cazón se convirtió en una de las escapadas más recomendadas de la provincia de Buenos Aires para quienes desean desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza.