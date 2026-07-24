Escapadas en Buenos Aires: el pueblo ideal para conectar con la naturaleza y relajarse
Una pequeña localidad rural que conquistó a quienes buscan descansar rodeados de árboles, aire puro y tranquilidad.
La provincia de Buenos Aires cuenta con numerosos destinos para disfrutar de una escapada de fin de semana sin alejarse demasiado de la ciudad.
Con menos de 300 habitantes, este pintoresco pueblo del partido de Saladillo es conocido como el "pueblo del millón de árboles", gracias a la enorme cantidad de especies forestales que cubren su territorio y crean un entorno único para desconectarse del ritmo cotidiano.
Qué se puede hacer en Cazón
El principal atractivo de Cazón es el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, un predio de más de 200 hectáreas donde crecen cientos de especies de árboles, plantas ornamentales y frutales. Allí se pueden recorrer senderos a pie o en bicicleta, realizar caminatas y disfrutar de un ambiente ideal para relajarse.
Los visitantes también pueden participar de visitas guiadas para conocer el funcionamiento del vivero y descubrir la importancia de este espacio, que convirtió al pueblo en uno de los destinos más verdes de la provincia.
Otra propuesta diferente es alojarse en alguno de los emprendimientos turísticos de la zona, como los domos geodésicos, donde suelen organizarse actividades de bienestar, sesiones de relajación y experiencias en contacto con la naturaleza.
La gastronomía también tiene su lugar. En el pueblo es posible visitar antiguas pulperías y restaurantes que ofrecen platos típicos de la cocina bonaerense, además de recorrer emprendimientos locales donde se elaboran productos regionales.
Durante los fines de semana funciona el Paseo de los Emprendedores, una feria donde vecinos y productores comercializan artesanías, plantas, alimentos caseros y productos frescos. En primavera, además, se realiza la tradicional Expo Vivero Cazón, uno de los eventos más importantes de la localidad.
Dónde queda Cazón
Cazón está ubicado en el partido de Saladillo, en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Se encuentra a poco más de 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, lo que lo convierte en una excelente alternativa para realizar una escapada de uno o dos días sin recorrer largas distancias.
Su entorno rural, la gran cantidad de árboles y la tranquilidad de sus calles hacen que sea un destino muy elegido por quienes buscan descansar y disfrutar del turismo de naturaleza.
Cómo llegar a Cazón
Desde la Ciudad de Buenos Aires, la forma más sencilla de llegar es por la Ruta Nacional 205 en dirección a Saladillo. A la altura del kilómetro 171 se encuentra el acceso señalizado hacia Cazón.
El recorrido en automóvil demanda aproximadamente dos horas y media, dependiendo del tránsito.
También es posible viajar en micro hasta Saladillo y desde allí completar los últimos kilómetros en taxi o remis hacia el pueblo.
Gracias a su enorme patrimonio forestal, su ambiente silencioso y sus propuestas vinculadas con el turismo rural, Cazón se convirtió en una de las escapadas más recomendadas de la provincia de Buenos Aires para quienes desean desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario