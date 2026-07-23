Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. O'Higgins por Internet
Se juega este jueves el partido de Boca vs. O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
La Copa Sudamericana 2026 le abre nuevamente sus puertas a Boca. Este jueves, cuando se mida frente a O'Higgins de Chile en el encuentro de ida por los playoffs, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena dará inicio a un nuevo recorrido continental con un objetivo impostergable: pelear por la corona y cortar una prolongada sequía de títulos internacionales.
El partido puede verse sin necesidad de Pack Fútbol o de pasar por plataformas Magis TV o la renovada LPF Play. Se televisa por ESPN, además de la plataforma Disney+.
El inicio de la temporada había trazado un rumbo diferente. El Xeneize comenzó el año con la mirada puesta en las instancias finales de la Copa Libertadores; sin embargo, una campaña irregular lo dejó en la tercera ubicación de su zona. Esa frustración en la fase de grupos lo derivó de manera directa a la Sudamericana, certamen que ahora se transforma en la vía principal para reencauzar el semestre y reubicarse en los primeros planos de la región.
El duelo ante el elenco trasandino no solo representa el primer obstáculo de la serie de playoffs, sino también la oportunidad de validar el recambio del plantel. Con la exigencia de responder en todos los frentes competitivos, Boca asume este desafío continental como una plataforma indispensable para recuperar su impronta internacional y volver a levantar un trofeo en el plano de la Conmebol.
Cómo ver en vivo Boca vs. O'Higgins, sin Magis TV ni Pelota libre
La televisación del encuentro estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Se puede sintonizar ESPN en:
- DirecTV: Canal 621 (SD) y Canal 1621 (HD)
- Flow / Personal: Canal 103
- Telecentro: Canal 103 (SD) y Canal 1017 (HD)
- Claro TV: Canal 100 (HD)
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