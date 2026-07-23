Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. O'Higgins por Internet

El inicio de la temporada había trazado un rumbo diferente. El Xeneize comenzó el año con la mirada puesta en las instancias finales de la Copa Libertadores; sin embargo, una campaña irregular lo dejó en la tercera ubicación de su zona. Esa frustración en la fase de grupos lo derivó de manera directa a la Sudamericana, certamen que ahora se transforma en la vía principal para reencauzar el semestre y reubicarse en los primeros planos de la región.