La IA reveló cuál es el nombre de varón más lindo para este año

Luca , asociado con la luz y cada vez más elegido en Argentina.

, asociado con la luz y cada vez más elegido en Argentina. Francesco , impulsado por su fuerte presencia en Europa y su vínculo con el papa Francisco.

, impulsado por su fuerte presencia en Europa y su vínculo con el papa Francisco. Julián , que continúa entre las opciones preferidas por su estilo clásico.

, que continúa entre las opciones preferidas por su estilo clásico. Lionel, que mantiene una gran popularidad entre los fanáticos del fútbol tras la histórica carrera de Lionel Messi.

En cuanto a los nombres femeninos, la inteligencia artificial anticipa que las preferencias seguirán orientándose hacia opciones cortas, clásicas y fáciles de pronunciar. Entre las principales candidatas aparecen:

Lía

Noa

Alma

Olivia

Emilia

Isabella

Catalina

Emma

Según el análisis de la IA, la tendencia actual apunta a nombres que transmitan elegancia, historia y personalidad, pero que al mismo tiempo resulten modernos y funcionen tanto durante la infancia como en la vida adulta. Por ese motivo, Mateo se consolida como el nombre masculino más destacado de 2026 y uno de los favoritos para quienes están esperando la llegada de un hijo.