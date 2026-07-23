El refugio de Lionel Messi en Rosario: así es "La Fortaleza", la espectacular mansión en Funes

Tras el Mundial 2026, Lionel Messi busca paz y descanso lejos del bullicio de las canchas y la exposición mediática. Es por eso que el astro cuenta con un retiro propio donde recuperar la tranquilidad. Se trata de su imponente mansión en el Kentucky Club de Campo, cerca de Rosario, rebautizada como “La Fortaleza” por la Pulga y Antonela Roccuzzo.