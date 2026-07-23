El refugio de Lionel Messi en Rosario: así es "La Fortaleza", la espectacular mansión en Funes
Dentro del exclusivo barrio Kentucky, la propiedad tiene 25 ambientes, pileta semiolímpica, cine privado, gimnasio de alto rendimiento y hasta cancha de fútbol.
Tras el Mundial 2026, Lionel Messi busca paz y descanso lejos del bullicio de las canchas y la exposición mediática. Es por eso que el astro cuenta con un retiro propio donde recuperar la tranquilidad. Se trata de su imponente mansión en el Kentucky Club de Campo, cerca de Rosario, rebautizada como “La Fortaleza” por la Pulga y Antonela Roccuzzo.
Valorada en aproximadamente 5 millones de dólares y erigida sobre una superficie que abarca tres lotes, la propiedad adquirida años atrás se destaca como una de las fincas más majestuosas y amplias de toda la urbanización, con 25 ambientes, pileta semiolímpica, cine privado, gimnasio de alto rendimiento y hasta cancha de fútbol.
Más allá de un refugio de fin de semana, la vivienda se pensó como el proyecto de vida familiar a largo plazo: el espacio donde el astro rosarino, Antonela y sus hijos disfrutarán del día a día cuando cuelgue los botines.
Los espacios especiales de "La Fortaleza", la mansión de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Con más de 25 ambientes, la residencia combina el máximo confort con espacios pensados para el día a día familiar:
-
Cine privado: un sector clave de la casa, totalmente equipado para maratonear películas y series en familia.
Gimnasio de alto rendimiento: dotado de equipamiento profesional para el entrenamiento continuo del capitán.
Zona de juegos: un salón gigante para Thiago, Mateo y Ciro, diseñado para el entretenimiento y las consolas.
Salón de celebraciones: un área amplia y reservada exclusivamente para eventos, cumpleaños y reuniones familiares.
- Cancha de fútbol propia: por supuesto, uno de los espacios preferidos de Messi y sus tres hijos.
- Pileta de dimensiones casi olímpicas: rodeada por amplios jardines, terrazas y sectores preparados para reuniones familiares y asados.
Casa sin timbre: la particularidad de la mansión de Messi
La premisa central del hogar de los Messi es la discreción. Un cerco natural de vegetación frondosa impide ver hacia el interior, complementado por un sistema de vigilancia ininterrumpido. De hecho, ni siquiera hay timbre en la entrada: la admisión se controla exclusivamente por cámaras.
Con todo y sus medidas de seguridad, la llegada del campeón del mundo sacude la tranquilidad del barrio. La ilusión de cruzarse con él congrega cada año a decenas de fanáticos en la entrada del predio, al tiempo que los negocios cercanos aprovechan la fascinación colectiva para promocionarse dentro del itinerario del ídolo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario