Gremio firmó paritarias con 5,7% de aumento más una suma fija de $120.000 y un bono: cómo quedan los salarios
FAECyS alcanzó un esquema de incrementos para el trimestre julio-septiembre de 2026, junto a asignaciones no remunerativas y bonos extraordinarios.
La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA).
La negociación establece una recomposición del 5,7% en tres tramos entre julio y septiembre de 2026, sumado a un esquema de bonos fijos no remunerativos.
La suba porcentual se aplicará de manera progresiva sobre los sueldos básicos vigentes de cada categoría (1,9% mensual en julio, agosto y septiembre). Al calcularse sobre el haber inicial, el impacto nominal variará según la función, la antigüedad, las comisiones y los adicionales que perciba cada empleado.
Paritarias de Comercio: sumas fijas y asignaciones extraordinarias
El entendimiento salarial contempla dos refuerzos de ingresos adicionales para amortiguar el impacto en el poder adquisitivo:
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Bono extraordinario (única vez): Una asignación no remunerativa de $50.000 abonada en dos cuotas iguales de $25.000 junto con los haberes de julio y agosto.
Incremento fijo no remunerativo: Un monto total de $120.000 fraccionado en seis cuotas mensuales de $20.000 cada una, a liquidarse consecutivamente entre los meses de diciembre de 2026 y mayo de 2027.
Escalas salariales básicas: cómo quedan los salarios de julio de 2026
Con la incorporación del primer tramo del 1,9%, los pisos salariales de básico para jornada completa quedan configurados de la siguiente manera:
Maestranza
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Categoría A: $1.257.023
Categoría B: $1.260.293
Categoría C: $1.271.751
Administrativos
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Categoría A: $1.269.299
Categoría B: $1.274.213
Categoría C: $1.279.120
Categoría D: $1.293.854
Categoría E: $1.306.134
Categoría F: $1.324.134
Cajeros
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Categoría A: $1.273.389
Categoría B: $1.279.120
Categoría C: $1.286.486
Vendedores
-
Categoría A: $1.273.389
Categoría B: $1.297.947
Categoría C: $1.306.134
Categoría D: $1.324.134
Los valores reflejan el haber básico bruto. La remuneración final de cada trabajador se modificará según los adicionales normados en el convenio colectivo (antigüedad, presentismo, fallo de caja y horas extras).
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