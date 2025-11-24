La inteligencia artificial reveló cómo serán los smartphones del futuro: los detalles
La herramienta tecnológica proyectó cuáles serán las características de estos dispositivos en el corto plazo, superando todas las expectativas con sus innovadoras ideas.
Los celulares siempre están cambiando, y lo que hoy es innovador, mañana puede quedar viejo. Cada nuevo avance tecnológico nos acerca a una mejor conectividad, mayor velocidad y diseños más modernos y funcionales, que buscan facilitar nuestra vida diaria y optimizar la experiencia de usuario.
La gran duda es hasta dónde llegará esta evolución. Por eso, desde Ámbito consultamos a la inteligencia artificial para conocer cómo imagina los futuros modelos de celulares y qué tecnologías serán las más importantes en los próximos años, anticipando cambios que podrían revolucionar la forma en que interactuamos con la tecnología.
La IA reveló cómo serán los celulares del futuro
El pronóstico es ambicioso. Según la IA, los teléfonos del mañana van a parecerse más a una extensión del cuerpo que a un dispositivo externo. Lo primero que va a cambiar de forma radical es el hardware: pantallas flexibles, plegables o directamente invisibles.
El control por voz será el estándar, pero también se espera un avance importante en el reconocimiento de gestos, permitiendo manejar el equipo sin tocarlo. La idea de "usar un celular" va a transformarse en algo casi imperceptible, como si interactuáramos con el aire.
La Inteligencia Artificial proyecta un salto clave: baterías que duren semanas enteras gracias a nuevas formas de carga solar e inalámbrica. El celular va a recargarse mientras caminamos o con la luz del ambiente, sin enchufes ni cables.
Además, la conectividad alcanzará niveles impensados, ya que llegará a velocidades de transferencia hasta cien veces más rápidas que las actuales, con redes 6G o superiores, permitirán descargar películas enteras en segundos o transmitir hologramas en tiempo real.
Por último, se espera que la seguridad sea completamente biométrica, el reconocimiento facial será complementado por análisis de voz, ritmo cardíaco y hasta patrones de movimiento únicos.
