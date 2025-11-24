La inteligencia artificial reveló cómo serán los smartphones del futuro: los detalles

Además, la conectividad alcanzará niveles impensados, ya que llegará a velocidades de transferencia hasta cien veces más rápidas que las actuales, con redes 6G o superiores, permitirán descargar películas enteras en segundos o transmitir hologramas en tiempo real.

Por último, se espera que la seguridad sea completamente biométrica, el reconocimiento facial será complementado por análisis de voz, ritmo cardíaco y hasta patrones de movimiento únicos.