Leer o escuchar cada una de estas reflexiones resulta ser un paletazo que mueve nuestra mente hacia lugares profundos y llenos de sentido común. La verdadera magia de su obra literaria radica precisamente en su versatilidad, ya que no hace falta ser sólido para asestarlas con total naturalidad en el momento justo de cualquier conversación. No hace falta usar Inteligencia Artificial: se trata de memoria colectiva y cultural.