Las 20 frases de Indio Solari que son parte de la cultura: no hace falta buscarlas con Inteligencia Artificial
El inmenso legado de Indio Solari dejó marcas imborrables en nuestra sociedad. Repasamos aquellas líneas que ya son patrimonio de todos los argentinos.
La lírica poética de Indio Solari trascendió claramente las fronteras de la música para instalarse definitivamente en el habla cotidiana. Sus ingeniosos versos forman un enorme glosario callejero, a tal punto que no solo los ricoteros las repiten como loro, sino que ya pertenecen a toda la memoria colectiva nacional.
El impacto innegable de las canciones de Indio Solari
IMPORTANTE: Diez frases inolvidables de la poesía del Indio Solari en el rock
Leer o escuchar cada una de estas reflexiones resulta ser un paletazo que mueve nuestra mente hacia lugares profundos y llenos de sentido común. La verdadera magia de su obra literaria radica precisamente en su versatilidad, ya que no hace falta ser sólido para asestarlas con total naturalidad en el momento justo de cualquier conversación. No hace falta usar Inteligencia Artificial: se trata de memoria colectiva y cultural.
A continuación, el listado definitivo con las 20 máximas inolvidables del artista y a qué mítica canción pertenecen:
- "El lujo es vulgaridad" (Un poco de amor francés)
- "Vivir solo cuesta vida" (Ropa sucia)
- "Fijate de qué lado de la mecha te encontrás" (Queso ruso)
- "Violencia es mentir" (Nuestro amo juega al esclavo)
- "Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón" (Juguetes perdidos)
- "Siempre fui menos que mi reputación" (La hija del fletero)
- "No lo soñé" (Jijiji)
- "Las despedidas son de esos dolores dulces" (Gualicho)
- "Un corazón no se endurece porque sí" (La hija del fletero)
- "El que abandona no tiene premio" (Sorpresa de Shangai)
- "Mi único héroe en este lío" (Esa estrella era mi lujo)
- "Sobrio no te puedo ni hablar" (Tarea fina)
- "Si no hay amor que no haya nada" (El tesoro de los inocentes)
- "Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene" (Juguetes perdidos)
- "Nadie es capaz de matarte en mi alma" (Pabellón Séptimo)
- "Las minitas aman los payasos y la pasta de campeón" (El pibe de los astilleros)
- "Preso de tu ilusión vas a bailar" (Un ángel para tu soledad)
- "Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle" (Vencedores vencidos)
- "El futuro llegó hace rato; todo un palo, ya lo ves" (Todo un palo)
- "La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo" (Luzbelito y las sirenas)
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