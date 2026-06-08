La Inteligencia Artificial reveló cuáles son las cinco profesiones que serán irremplazables

La comunicación, la confianza y la capacidad de comprender cada situación personal son aspectos que una máquina todavía no puede reemplazar.

Psicología y acompañamiento emocional

Otra profesión señalada es la psicología, ya que requiere escucha activa, sensibilidad y una interpretación profunda de las emociones humanas.

Aunque existen herramientas digitales relacionadas con el bienestar y la salud mental, los especialistas explican que la conexión entre dos personas sigue siendo una parte clave del proceso.

Comprender experiencias personales, contextos familiares y sentimientos complejos continúa siendo una capacidad principalmente humana.

Educación y docencia

La educación también aparece dentro de las profesiones que conservarán un papel importante frente al crecimiento tecnológico.

La inteligencia artificial puede ayudar a crear materiales, resolver dudas o adaptar contenidos, pero enseñar implica mucho más que transmitir información.

Los docentes cumplen un rol fundamental al motivar, acompañar y ayudar a desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes.

Construcción y oficios

Los trabajos vinculados a la construcción y los oficios también fueron mencionados por la IA debido a la necesidad de habilidades prácticas y adaptación constante.

Electricistas, técnicos, operarios y otros profesionales realizan tareas que requieren experiencia, resolución de problemas en tiempo real y precisión manual.

Aunque algunas herramientas puedan automatizar procesos, muchas actividades siguen necesitando intervención humana.

Profesiones digitales

Finalmente, la inteligencia artificial destacó las profesiones tecnológicas como algunas de las más importantes para el futuro laboral.

Especialistas en inteligencia artificial, programación, análisis de datos y ciberseguridad serán cada vez más necesarios a medida que aumente la presencia de nuevas tecnologías.

Lejos de desaparecer, estos trabajos podrían crecer porque serán los encargados de desarrollar, controlar y mejorar las herramientas digitales del futuro.